Een elektrische scooter in de buurt vinden met Google Maps

(Pocket-lint) - Google Maps biedt een functie waarmee u de dichtstbijzijnde beschikbare elektrische scooter (of e-scooter, hoe u ze ook noemt) kunt zien.

Google heeft onlangs zelfs een integratie aangekondigd met Spin , eigendom van Ford, waardoor u gemakkelijk Spin e-scooters kunt vinden. Maar Spin is niet de enige e-bike-partner die integreert met Google. In de loop der jaren heeft Google Maps ook de mogelijkheid toegevoegd om elektrische scooters van Lime te vinden.

Iedereen die Google Maps gebruikt, kan in realtime de dichtstbijzijnde beschikbare e-bike of e-scooter zien, inclusief hoe lang het duurt om naar de elektrische scooter te lopen, evenals het batterijbereik en de verwachte aankomsttijd. Bij het zoeken naar een routebeschrijving kan Google Maps bijvoorbeeld Spin e-scooters vinden in 84 steden en campussen in de VS, Canada, Duitsland en Spanje.

Dit is wat u moet doen:

Open de nieuwste versie van de mobiele Google Maps-app. Vul uw bestemming in. Tik op het OV-pictogram om de dichtstbijzijnde beschikbare e-scooteroptie te zien. Selecteer de gewenste optie. U wordt doorverwezen naar de fabrikant-app van de e-scooter.

De scooters van Spin verschijnen op Google Maps wanneer je de fietsoptie selecteert nadat je een routebeschrijving naar een specifieke locatie hebt opgezocht. Ze verschijnen ook onder het tabblad openbaar vervoer. Als je een Spin-fiets selecteert, word je doorgestuurd naar de Spin-app (of naar je app store om de app te downloaden) om te betalen en het voertuig te ontgrendelen. Je kunt een Spin elektrische scooter huren voor $ 1 (plus 15 cent per minuut).

Bekijk deze gids om te zien of Spin actief is in jouw stad, gemeente of campus.

Maar onthoud ook: voor degenen die meer e-scooteropties willen, toont Google Maps ook Lime-scooters in meer dan 100 steden. Kijk hier of Lime momenteel beschikbaar is in jouw regio. Net als bij Spin, verschijnt het Lime-pictogram onder het fietsgedeelte van Google Map bij het plannen van een reis - maar alleen in de mobiele app, niet op de desktop-app. Je hebt ook de Lime-app nodig om een voertuig te betalen en te ontgrendelen.

