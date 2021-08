Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de Google One-service afgelopen herfst uitgewerkt met een virtueel particulier netwerkvoordeel dat is ontworpen om uw online privacy te beschermen terwijl u onderweg bent. Nu breidt het de functie internationaal uit, ook naar het VK.

Als je een Google One-abonnee bent, kun je toegang krijgen tot de VPN van Google in de Google One-app. U moet zich echter abonneren op het Google One-abonnement van minimaal 2 TB. Google zei dat je de VPN kunt gebruiken terwijl je elke app op je telefoon gebruikt. Beter nog, als je het delen van families met Google One hebt ingesteld, hebben vijf andere mensen ook toegang tot de VPN. Houd er rekening mee dat de meeste mobiele VPN-services van hoge kwaliteit tot $ 15 per maand kunnen kosten.

De VPN-service van Google is vanaf 11 augustus 2021 beschikbaar in de VS en in zeven nieuwe landen. Deze omvatten het VK, Mexico, Canada, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië, zoals voor het eerst werd opgemerkt door 9to5Google . Er zijn een paar beperkingen, zoals dat u de service alleen in een van de ondersteunde landen kunt gebruiken. Google zei: "Je kunt geen verbinding maken met VPN door Google One als je naar een niet-ondersteund land reist".

Ook geeft de Google One VPN je geen toegang tot inhoud uit een ander land of andere regio door een IP-adres vanaf die locatie toe te wijzen. In plaats daarvan zal het "u een IP-adres toewijzen op basis van uw huidige land, zodat websites u de juiste inhoud voor uw regio kunnen tonen".

Ten slotte is de Google One VPN nog steeds alleen beschikbaar op Android-apparaten. Het komt vermoedelijk op een gegeven moment naar iOS, Windows en Mac.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over hoe Google One werkt.