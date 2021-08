Google Maps op iOS krijgt eindelijk integratie in de donkere modus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Maps op iOS krijgt binnenkort eindelijk integratie voor de donkere modus, die Apple al lang geleden debuteerde bij de lancering van iOS 13.

Het bedrijf schetste in een blogpost dat de nieuwe functie de komende weken voor Maps-gebruikers zal worden uitgerold, wat betekent dat degenen die graag de donkere modus op hun iPhone of iPad gebruiken, de app binnenkort automatisch zullen zien.

Om de functie in te schakelen, hoeft u alleen maar ervoor te zorgen dat de donkere modus is ingeschakeld in uw iOS-instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen, tik op Beeldscherm en helderheid en zet het uiterlijk van uw apparaat op Donker of Automatisch.

Als u dit op Automatisch zet, kan Google schakelen tussen lichte en donkere achtergronden en uw instellingen aanpassen, die zelf kunnen worden ingesteld op een aangepast schema of de tijden van zonsopgang/zonsondergang kunnen volgen.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Interessant is dat de integratie ook niet het enige is dat Google heeft toegevoegd aan Maps op iOS.

Widgets op het iOS-startscherm worden nu ondersteund, met twee verschillende opties om uit te kiezen. Met de ene kunnen gebruikers de verkeerssituatie in de buurt zien, terwijl de andere een snelkoppeling is naar de zoekfunctie van Maps en opgeslagen locaties.

Live-locatie delen via Google Maps komt ook naar iOS, waardoor iMessage-gebruikers een gemakkelijke snelkoppeling hebben om vrienden en familie precies te laten weten waar ze zijn.

Net als bij WhatsApps eigen functie voor het delen van live locaties, wordt dit standaard een uur gedeeld, maar het kan ook met maximaal drie dagen worden verlengd. Om het te gebruiken, tikt u eenvoudig op het Google maps-pictogram in iMessage.