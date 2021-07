Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft zijn Chrome-browser op iOS-apparaten bijgewerkt met een handige functie: de mogelijkheid om incognitotabbladen te vergrendelen met Face ID, Touch ID of een toegangscode.

De incognitomodus van Chrome zorgt ervoor dat Chrome uw browse-activiteit niet opslaat in uw lokale geschiedenis. Nu voegt Google een extra beveiligingslaag toe aan incognitotabbladen die zijn geopend in uw mobiele Chrome-browser. Kortom, als u ze achter Face ID, Touch ID of een toegangscode vergrendelt, zijn ze pas zichtbaar nadat ze zijn geverifieerd. Dit is handig als u de Chrome-app verlaat en deze later opnieuw opent, omdat het voorkomt dat iemand uw apparaat gebruikt en uw geopende tabbladen bekijkt.

Als de optie nog niet beschikbaar is, moet u mogelijk even wachten. Het wordt nu uitgerold , volgens Macrumors. Google onthulde dat het de functie in februari aan het testen was.

U hebt een iPhone of iPad nodig met de nieuwste versie van de Chrome voor iOS-app. (Je kunt Chrome 92 nu downloaden van de App Store.)

Volg deze stappen om de functie in te schakelen:

Ga naar Instellingen in de Chrome-app. Het staat onder het ... menu in de hoek. Scroll naar beneden naar Privacy. Selecteer Incognitotabbladen vergrendelen wanneer u Chrome sluit.

Wanneer u nu de incognitotabbladen van Chrome op uw apparaat gaat bekijken, moet u deze eerst ontgrendelen met Face ID, Touch ID of uw toegangscode.

