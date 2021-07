Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor degenen onder u die een Android-telefoon hebben en die ook veelvuldig emoji gebruiken in uw gesprekken, u zult misschien blij zijn te horen dat Google 992 van zijn emoji-ontwerpen opnieuw ontwerpt om ze "universeel, toegankelijker en authentieker" te maken, het bedrijf aangekondigd in een blogpost.

Hoewel Google door is gegaan en honderden emoji heeft veranderd, is geen van hen te verschillend of verbluffend.

De taart-emoji ging bijvoorbeeld van een typisch stuk Amerikaanse pompoentaart (wat prima is voor Amerikanen, maar misschien scherp van uiterlijk voor Britten) naar een meer universeel symbool van een volle taart (die iedereen onmiddellijk zou moeten herkennen). In andere gevallen is emoji echter net iets aangepast. Zo heeft de schaar nu een scherpere rand en hebben autos en taxis nu nieuwe verhoudingen. De gezichtsmasker-emoji laat nu een gezicht zien met de ogen open, om te voorkomen dat een maskerdrager ziek is.

Zoals je kunt zien, zijn dit allemaal subtiele veranderingen.

De nieuwe ontwerpen zullen dit najaar naast Android 12 verschijnen, maar ze komen ook naar de apps van Google - zoals Gmail, Chrome OS, Google Chat en YouTube Live Chat - in juli 2021. Google zei dat de bijgewerkte emoji beschikbaar zal zijn op oudere versies van Android met apps die de Appcompat-compatibiliteitslaag gebruiken.