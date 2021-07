Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds het begin van de COVID-19-pandemie konden gratis Google Meet-gebruikers met persoonlijke Gmail-accounts gebruik maken van groepsgesprekken zonder enige duurlimiet. Begin juli liep dat voordeel echter af en nu heeft Google stilletjes een nieuwe beperking ingevoerd.

Houd er rekening mee dat Google Meet in april 2020 beschikbaar werd voor alle gebruikers en dat Google destijds zei dat het de tijdslimiet van 60 minuten voor oproepen tot 30 september 2020 zou afschaffen. Later verlengde het die deadline voor groepsgesprekken tot 31 maart 2021 en dan weer tot 30 juni 2021. Google heeft het voordeel in juli niet verlengd. In plaats daarvan vertelt het gratis Gmail-gebruikers dat groepsgesprekken met "drie of meer deelnemers" beperkt zijn tot 60 minuten. Na ongeveer 55 minuten krijgt iedereen in het gesprek een melding dat het gesprek is beëindigd.

Als je het gesprek wilt verlengen, moet de host zijn Google-account upgraden, zoals de Workspace Individual-laag van $ 9,99 per maand die zojuist in vijf landen is gelanceerd. Het is ook vermeldenswaard dat gebruikers met persoonlijke Google-accounts beperkt zijn tot maximaal 100 deelnemers aan een videogesprek. U kunt hier de volledige lijst met voordelen en beperkingen voor Meet-videogesprekken bekijken .

Houd er rekening mee dat een-op-eengesprekken nog steeds tot 24 uur kunnen duren op gratis en zakelijke accounts. Raadpleeg onze gids voor meer informatie over Google Meet:

