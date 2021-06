Vreemde en prachtige uitzichten vastgelegd via Google Earth

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De wereld is een prachtige plek en met Google Earth kun je in een oogwenk bijna de hele wereld rondreizen.

Dit kan ook echt de ogen openen, omdat er allerlei plaatsen zijn die van bovenaf bekeken een nieuwe betekenis of kijk krijgen.

We hebben een aantal van de meest interessante plekken verzameld waar je kunt rondneuzen.

The Badlands Guardian

Van bovenaf gezien is er een bepaalde plek in Alberta, Canada waar een natuurlijke formatie van het land eruitziet als het gezicht van een persoon.

Die persoon lijkt met koptelefoon naar muziek te luisteren (eigenlijk een weg- en oliebron) en peinzend in de verte te staren.

Swastika-vormig gebouw in Californië

Historisch gezien was het swastika-symbool een religieus symbool voor goddelijkheid en spiritualiteit. Maar toen de nazis het tijdens de Tweede Wereldoorlog als hun symbool adopteerden, kreeg het een nieuwe betekenis.

In 2008 ontdekten gebruikers van Google Earth dit gebouw in Coronado, Californië en het internet was verontwaardigd. Het blijkt dat dit complex een gebouw van de Amerikaanse marine is dat oorspronkelijk in 1967 werd gebouwd. Het gebouw evolueerde in de loop van de tijd en werd uiteindelijk wat het nu is.

De marine stemde ermee in er iets aan te doen en de vorm ervan te camoufleren nadat de ontdekking op internet tot controverse leidde.

Bloedmeer (Lago Vermelho)

Net buiten Bagdad in Irak ligt een helderrood meer dat eruitziet alsof het van bloed is gemaakt.

Toen het voor het eerst werd opgemerkt, werd gesuggereerd dat het werd veroorzaakt door lokale slachthuizen die afval in de grachten dumpten, maar men denkt dat het waarschijnlijker wordt veroorzaakt door vervuiling.

Hoe dan ook, het is een curiositeit.

Vliegtuig kerkhof

Net buiten Tucson, Arizona, ligt de luchtmachtbasis Davis-Monthan. Deze basis is de laatste rustplaats voor duizenden verouderde militaire vliegtuigen.

Kijk eens naar de 3D-modus van Google Earth en je ziet allerlei kapotte vliegtuigen.

S Werelds grootste zonnepark

Dit is s werelds grootste zonnepark in India. Het beslaat 14.000 hectare grond en produceert 2,25 GW aan stroom.

Deze regio van India staat bekend om zijn hoge temperaturen en zonnerijk weer, waardoor het perfect is voor een dergelijke installatie.

Uffington White Horse

Dit is het Uffington White Horse , een prehistorische figuur die is uitgehouwen in de heuvels van het Engelse platteland in Oxfordshire.

Het paard is gevormd uit diepe greppels gevuld met krijt. Er wordt gezegd dat het kunstwerk op de heuvel minstens 3000 jaar oud is.

Elke keer dat we deze weergave zien, vragen we ons af hoe de oorspronkelijke makers wisten wat ze aan het maken waren toen ze niet het voordeel hadden van zon gedetailleerde luchtfoto.

De gigantische driehoek

In Wittmann, Arizona, is er een gigantische driehoek die op onverklaarbare wijze net buiten de stad ligt. Het ding is enorm en het lijkt erop dat het Supermans teken is dat zijn mensen in het land zijn uitgehouwen.

Helaas is het eigenlijk gewoon een in onbruik geraakt vliegveld . Ziet er wel heel gaaf uit van bovenaf.

Een gitaarvormig bos

In een deel van de vruchtbare regio van Argentinië is er een bepaald stuk land waar een boer een gitaarvormig bos heeft laten groeien ter nagedachtenis aan zijn vrouw.

Pedro Martin Ureta en zijn vier kinderen begonnen met het planten van 7.000 bomen om een prachtige gitaarvorm te laten groeien. Gevormd uit cipressen en eucalyptusbomen, het eindresultaat is schitterend van bovenaf gezien. Een prachtig eerbetoon aan de dame die het idee inspireerde .

Hartvormig meer

Dit prachtige privé-eigendom in Columbia Station, Ohio heeft een serieus romantisch meer in de vorm van een hart.

Schattig.

Gigantisch doelwit

In de diepten van Nevada lijkt een gigantisch doelwit op de grond te zijn geschilderd.

Er wordt gedacht dat dit gigantische ding waarschijnlijk een kalibratiedoel voor luchtfotos is . Dit soort markeringen verschijnen overal in de VS en werden in de jaren vijftig en zestig gebruikt om luchtfotoapparatuur te kalibreren, scherp te stellen en te testen.

Whipsnade Witte Leeuw

Net buiten de Whipsnade Zoo is een enorme leeuw in de zijkant van de heuvel uitgehouwen, die een ander prachtig krijtkunstwerk op het Engelse platteland maakt.

Dit is een van de vele heuvelfiguren verspreid over het land. De leeuw is een van de nieuwste die teruggaat tot slechts 1931. Terwijl de anderen eeuwen teruggaan.

Kaliumvijvers

Dit wonderbaarlijk kleurrijke gezicht staat bekend als Potash Ponds . Dit zijn mijnen die worden gebruikt bij het maken van verschillende meststoffen.

De vijvers zien er zo uit vanwege de chemische samenstelling in het water. Omdat kopersulfaat wordt gebruikt om de groei van bacteriën en algen te voorkomen, is het resultaat een uitnodigende blauwe gloed die lijkt op de mediterrane oceanen.

Coca Cola

In Chili vind je s werelds grootste Coca-Cola-logo .

Dit monument voor het kapitalisme werd oorspronkelijk een paar decennia geleden gemaakt om 100 jaar van het merk te herdenken (sinds de update naar 125 jaar).

Het zogenaamde geo-teken is gemaakt met 70.000 lege Coca-Cola-flessen om het groot genoeg te maken om vanuit de ruimte te zien.

Richat-structuur

Dit is de Richat-structuur, ook bekend als het oog van de Sahara. Het is een gebied van geologische erosie met blootliggend sedimentair gesteente en lagen stollingsformaties.

Door de erosie is er een prachtig uitzicht ontstaan dat vooral van bovenaf goed te zien is.

Een zwembad in een rivier

In Berlijn, aan de rivier de Spree, is een zwembad . Maar niet zomaar een zwembad, een zwembad dat op een rivier is gebouwd.

Raar, prachtig en een beetje wild?

Mattel-logo

In El Segundo, Californië is het wereldwijde hoofdkantoor van Mattel . Het gebouw dat hier te zien is, is behoorlijk magnifiek, maar het Mattel-logo op de vloer is nog indrukwekkender.

Gezien door Google Earth, is het net zo goed.

UTA Vlucht 772 Woestijnmonument

In 1989, UTA-vlucht 772 op weg naar Parijs werd opgeblazen door Libische terroristen terwijl ze boven de Sahara-woestijn waren. Allen aan boord werden gedood.

De overblijfselen van het vliegtuig werden uitgestrooid over de woestijn beneden en in plaats daarvan werd een gedenkteken gebouwd . Dat monument bestond uit een donkere stenen cirkel omringd door 170 gebroken spiegels om de overledenen te vertegenwoordigen. Het is een aangrijpend gedenkteken voor degenen die zijn geslaagd. Jaren geleden was het duidelijk zichtbaar vanuit de lucht, maar nu is het verweerd door het verstrijken van de tijd en woestijnzand.

Barringer Meteor Crater

Barringer Meteor Crater is een van de vele meteoorkraters op aarde. Er wordt gezegd dat het 50.000 jaar oud is, 560 voet diep en een dijk van een gezicht.

Het is zeker indrukwekkend als je het vanuit de lucht bekijkt.

Geschreven door Adrian Willings.