Google-wachtwoordbeheer krijgt een hele reeks nieuwe functies

(Pocket-lint) - De wachtwoordbeheerder van Google krijgt een upgrade met een hele reeks nieuwe functies om de service een stuk nuttiger te maken.

Momenteel is er een wachtwoordbeheersysteem dat u kunt vinden in Android en Chrome, dat is gekoppeld aan uw Google-account en toegankelijk is via passwords.google.com .

In een update van het systeem - en om meer mensen aan te moedigen om het te gebruiken - komen er een aantal wijzigingen aan de service.

De eerste is dat u wachtwoorden van andere services kunt importeren. Dat betekent technisch gezien dat als u van het ene wachtwoordsysteem naar dat van Google gaat, u gemakkelijk al die wachtwoorden kunt verplaatsen.

Dat zou services zoals LastPass kunnen afschrikken, die onlangs zijn begonnen met het in rekening brengen van zijn wachtwoordservice , maar of het je wachtwoorden van Apple zal verplaatsen, valt nog te bezien.

Hoewel het systeem er is om u veilige en unieke wachtwoorden aan te bieden en deze voor u te onthouden, zal het nu veel proactiever zijn om u te vertellen wanneer een wachtwoord is gecompromitteerd vanwege een hack of inbreuk op de beveiliging.

Niet alleen dat, maar u kunt dan de wachtwoordbeheerder gebruiken om dat gecompromitteerde wachtwoord voor u te wijzigen, waardoor uw accounts weer worden beveiligd.

Precies wanneer de updates binnenkomen is niet bevestigd, maar het lijkt erop dat Google veel serieuzer wil worden met het beschermen van uw accounts.

