Hoe u de telefoon-app van Google kunt krijgen om aan te kondigen door wie u wordt gebeld

(Pocket-lint) - Google heeft de Google Phone-app bijgewerkt met een nieuwe functie: nummerherkenning. Als deze is ingeschakeld, kan de app aankondigen wie er belt wanneer uw telefoon overgaat. De functie, voor het eerst opgemerkt door 9to5Google , wordt nu uitgerold. Hier leest u hoe u het instelt wanneer het voor u beschikbaar komt.

Bij het instellen van nummerherkenning in de telefoon-app van Google, kun je naar verluidt beslissen of je wilt dat hij aankondigt wie er belt elke keer dat de telefoon overgaat, alleen terwijl je een headset draagt, of nooit, volgens 9to5Google. Volg deze stappen om de nieuwe functie in te schakelen:

Open de nieuwste versie van de Google Phone-app Ga naar Instellingen> Beller-ID-aankondiging. Beller-ID melden is standaard uitgeschakeld. Selecteer het en kies tussen: Altijd

Alleen bij gebruik van een headset

Nooit

Het lijkt te worden uitgerold naar Engelssprekende gebruikers in de VS. We hebben contact opgenomen met Google voor een bevestiging of het naar het VK zal komen.

Opmerking: als je de Google Phone-app niet hebt bijgewerkt, kijk dan in de Play Store en zorg ervoor dat je dat doet, anders zie je de functie mogelijk nog niet beschikbaar.

Simpel gezegd, het is een toegankelijkheidsfunctie waarmee mensen met een visuele handicap gemakkelijk kunnen bepalen door wie ze worden gebeld.

Bekijk de ondersteuningshub voor nummerherkenning van Google. Het bedrijf heeft het nog niet bijgewerkt met de nieuwe functie, hoewel we vermoeden dat dit binnenkort zal gebeuren.

Geschreven door Maggie Tillman.