(Pocket-lint) - De mogelijkheid om Chat-berichten rechtstreeks vanuit Gmail te openen, is nu beschikbaar voor meer gebruikers. Google introduceerde de functie vorig jaar voor het eerst voor Google Workspace-gebruikers, maar is nu beschikbaar voor de meeste Gmail-gebruikers op iOS, Android en internet. Het is echter nog steeds een testfunctie en u moet deze inschakelen.

Chat is de opvolger van Google voor Hangouts. Het is beschikbaar als een aparte app. Maar als je de neiging hebt om elke dag in Gmail te leven voor je werk of gewoon in je persoonlijke dagelijkse leven, wil je misschien rechtstreeks toegang krijgen tot je Chat-berichten via een nieuw tabblad in de mobiele Gmail-app of via een nieuwe zijbalk aan de rechterkant van Gmail. op internet.

Google is van plan Chat voor iedereen over de hele wereld in Gmail te integreren, maar de implementatie is traag. Werkruimtegebruikers kregen afgelopen juli voor het eerst toegang.

Om de functie Chatberichten van Google in de Gmail-app in te schakelen, opent u het zijmenu en scrolt u omlaag naar Instellingen. Als je meerdere Gmail-accounts hebt, selecteer er dan een en zoek vervolgens naar "Chat (vroege toegang)" onder Algemeen. Als je het ziet, zet je de schakelaar aan. Mogelijk moet u de app opnieuw opstarten om de functie daarna weer te geven.

Als je de schakelaar Chat niet ziet in de mobiele app, probeer deze dan in te schakelen via de desktopversie van Gmail. Hieronder vindt u instructies hoe u dit kunt doen.

Om de chatfunctie van Google in Gmail op internet in te schakelen, gaat u naar deze instellingenpagina en selecteert u Google Chat in het chatmenu. Je ziet dan een zijbalk voor je chats en kamers aan de rechterkant van je Gmail-inbox. Nadat u de Gmail-app opnieuw heeft opgestart, zou de schakelaar om deze in te schakelen voor mobiel moeten verschijnen in Instellingen.

Bekijk de ondersteuningshub van Google voor Google Chat of bekijk hier onze gids over Google Meet en Google Chat.

