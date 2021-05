De onbeperkte opslag van Google Fotos loopt af op 1 juni: dit is wat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google kondigde in november 2020 aan dat het de manier zou veranderen waarop de back-up van Google Fotos zou werken, wat betekent dat iedereen die de service gebruikt, er rekening mee moet houden.

De wijziging vindt plaats op 1 juni 2021, dus als u gebruik wilt maken van de gratis opslag voordat de wijziging plaatsvindt, moet u dit nu in de gaten houden.

De grote verandering is dat fotos die zijn geüpload in "Hoge kwaliteit" niet langer onbeperkte opslagruimte krijgen.

Google Fotos biedt twee back-upopties: de eerste is "Oorspronkelijke kwaliteit", die altijd in mindering is gebracht op uw toegestane hoeveelheid, de tweede is "Hoge kwaliteit", een gecomprimeerde indeling die tot 1 juni onbeperkt was.

De wijziging is dat vanaf 1 juni nieuwe uploads van afbeeldingen van hoge kwaliteit worden meegeteld voor de opslagruimte in uw Google-account. Dat is standaard 15 GB, met opties om meer opslagruimte aan te schaffen via het programma Google One .

Alles wat je in Google Fotos hebt en vóór 1 juni 2021 geüpload hebt, blijft gratis. Dus als je al eerder veel "Hoge kwaliteit" fotos hebt geüpload, zul je niet ineens een rekening krijgen.

Maar alles wat u uploadt na 1 juni 2021 telt mee voor uw opslagruimte.

Er is niets dat u echt hoeft te doen, behalve u bewust te zijn van de verandering die plaatsvindt.

Ja, als je een aantal afbeeldingen hebt die je wilt in Google Fotos waarvan daar nog geen back-up van is gemaakt, dan is dit het moment om ze in Hoge kwaliteit te laten verplaatsen voordat de wijziging optreedt. Dit kunnen afbeeldingen zijn die je op uw pc die u naar Google Fotos wilt verplaatsen voordat de beperking van kracht wordt.

U kunt hier meer informatie vinden over de Back and Sync-computerapp.

Deze zijn altijd meegeteld voor uw opslaglimiet, tenzij u ze uploadde vanaf een Pixel, Pixel 2 of Pixel 3, die onbeperkte Google Photo-opslag bood toen die apparaten werden gelanceerd. Die worden beschermd in Google Fotos, zijn altijd "Oorspronkelijke kwaliteit" en tellen niet mee voor uw limieten.

Als u een ander type Android-telefoon gebruikt, tellen uw afbeeldingen van "Oorspronkelijke kwaliteit" allemaal mee voor uw beperkte opslagruimte. U kunt overwegen om over te schakelen naar "Hoge kwaliteit" om ruimte te besparen, tenzij u die niet-gecomprimeerde afbeeldingen echt nodig hebt.

Ja. Pixel-telefoons krijgen nog steeds onbeperkte back-up van hoge kwaliteit naar Google Fotos, dus als je een Pixel 1-5-apparaat hebt, kun je nog steeds al die fotos opslaan zonder dat dit meetelt voor je beperkte opslag, zolang je maar opnieuw uploaden in "Hoge kwaliteit".

Als u wilt controleren wat u momenteel doet, opent u de Google Fotos-app op uw telefoon en tikt u op uw Google-accountpictogram in de rechterbovenhoek.

Hiermee krijgt u een overzicht van de opslag van uw Google-account. Tik op de balk en je doorloopt de back-up- en synchronisatie-instellingen. Onderaan de pagina vindt u de "uploadgrootte" waar u de kwaliteitsinstellingen kunt wijzigen.

U kunt hier ook opslagruimte kopen als u besluit dat het tijd is om meer opslagruimte van Google te krijgen.

Als u de Back-up en synchronisatie-app op uw pc gebruikt, kunt u de instellingen vinden in de app-voorkeuren.

Als u altijd Oorspronkelijke kwaliteit heeft gebruikt en die afbeeldingen wilt verkleinen tot Hoge kwaliteit om de opslagruimte die u gebruikt te verkleinen, is er de optie in Google Fotos om dat te doen.

Ga naar de instellingen van Google Fotos in uw browser op photos.google.com/settings en u ziet de optie "Opslag herstellen". Hiermee worden afbeeldingen die u al in Google Fotos hebt, gecomprimeerd en geconverteerd naar "Hoge kwaliteit".

Er is hier iets om op te merken: dit proces kan niet worden teruggedraaid, zodra u op die knop drukt, schakelt Google uit en comprimeert u die afbeeldingen, dus als u iets van de hoogste kwaliteit nodig heeft, moet u ervoor zorgen dat u niets verliest dat.

Nogmaals, alles dat is geüpload vanaf een Pixel 1, Pixel 2 of Pixel 3 in Oorspronkelijke kwaliteit in de periode waarin dit als onbeperkt werd aangeboden, wordt niet gecomprimeerd: het telt niet mee voor uw opslagruimte, dus Google heeft gewonnen raak het niet aan.

Geschreven door Chris Hall.