Hoe u Google Assistant leert uw naam correct uit te spreken

(Pocket-lint) - Heeft de Google Assistent uw naam ooit verkeerd uitgesproken? Als dat het geval is, ben je misschien blij te weten dat de uitspraak op het punt staat beter te worden.

In de blogpost kondigde Google aan dat er nieuwe functies naar zijn stemassistent komen. De grootste verandering is echter de mogelijkheid voor Google Assistant om te leren hoe u uw naam correct uitspreekt. Het enige dat u hoeft te doen, is het gewoon hardop zeggen. Vroeger moest je de manier spellen waarop je wilde dat je naam werd uitgesproken.

Open de Google Home-app en ga naar je profiel in de hoek om de Assistent-instellingen te openen. Vanaf daar:

Zoek instellingen voor bijnaam en selecteer deze. Zorg ervoor dat uw naam correct is geschreven bovenaan het menu Bijnaam. Als dit niet het geval is, drukt u op het potloodpictogram en voert u handmatig uw naam in. Scroll naar beneden en selecteer Uw eigen opnemen. U wordt dan gevraagd om uw naam op te nemen zoals geschreven. Google Assistant spreekt je naam uit zoals je hebt gevraagd.

Als het niet goed werkt, kunt u uw naam opnieuw opnemen. U kunt ook Standaard of Spel selecteren als manieren waarop de Assistent uw naam kan leren.

Google zei dat de nieuwe "record your name" -optie om de Google Assistent te leren hoe je je naam moet uitspreken, eind april 2021 beschikbaar zou moeten zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.