Wat is FLoC en hoe verandert het browsen in de toekomst?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Traditioneel wordt uw activiteit bijgehouden door cookies wanneer u op internet surft. Gewoon cookies zijn stukjes gegevens die naar uw apparaat worden gedownload en vervolgens worden gebruikt om uw bewegingen op internet te volgen.

Zo zie je op verschillende websites advertenties die zijn afgestemd op en relevant zijn voor jouw interesses. Cookies zorgen er daarom voor dat u sneller koopt en zorgen ervoor dat u relevante advertenties ziet.

Ze hebben echter wel wat privacyproblemen - er wordt algemeen aangenomen dat cookies van derden te veel over u en uw gewoonten weten.

Googles Federated Learning of Cohorts is een technologie die de privacy beschermt en die is ontworpen om cookies van derden te vervangen om uw gegevens anoniem te maken. Maar hoe? Lees verder om erachter te komen.

Federated Learning of Cohorts (kortweg FLoC) is een onderneming van Google om cookies van derden te verwijderen en te vervangen door iets anoniemers.

FLoC is nog steeds een advertentietechnologie, maar in plaats van uw individuele bewegingen op internet te volgen, is het ontworpen om de gebruiker te clusteren in grote groepen op basis van interesse.

Het idee hier is om gebruikers samen te groeperen en in plaats daarvan de webgeschiedenis van een individuele gebruiker privé te houden in de browser.

Google beweert dat "... adverteerders kunnen verwachten ten minste 95% van de conversies per uitgegeven dollar te zien in vergelijking met op cookies gebaseerde advertenties." Met andere woorden dat het systeem nog steeds effectief is, maar dat het ook meer privacy biedt voor de gebruiker.

Als de technologie is geïmplementeerd, gebruikt uw webbrowser (momenteel alleen Chrome) algoritmen voor machine learning om groepering uit te werken op basis van de sites die u bezoekt.

De enige informatie die vervolgens wordt geüpload, is het cohort waaraan u bent toegewezen op basis van de sites die u bezoekt. De cohortgroepering kan in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van uw surfgedrag, maar uw gegevens blijven privé.

Alle sites die u bezoekt wanneer u niet in de incognitomodus bladert, worden meegenomen in de cohortberekening om uw relevante groep vast te stellen.

Binnen die groepen zullen er duizenden andere gebruikers zijn met dezelfde interesses. Hoewel het vermeldenswaard is dat in de richtlijnen staat dat cohorten die gevoelige categorieën zoals ras, seksualiteit of medische geschiedenis kunnen onthullen, worden geblokkeerd voor gebruik. Wat opnieuw de privacy van de eindgebruikers moet beschermen, maar ook ongepaste groepering moet voorkomen.

Adverteerders zullen uw groepering vervolgens gebruiken om u relevante advertenties aan te bieden.

FLoC komt als onderdeel van nieuwere versies van Chrome. Met de release van Chrome 90 inclusief bedieningselementen voor de zogenaamde Privacy Sandbox, waarmee gebruikers controle hebben over de instellingen, maar in de toekomst zullen er ook meer komen.

De officiële richtlijnen en uitleg over FLoC merkt op dat er enkele gevallen zijn waarin de technologie kan worden misbruikt en gebruikersgegevens worden onthuld.

Er wordt opgemerkt dat:

"Sites die de PII van een persoon kennen (bijvoorbeeld wanneer mensen inloggen met hun e-mailadres) kunnen hun cohort vastleggen en onthullen. Dit betekent dat informatie over de interesses van een persoon uiteindelijk openbaar kan worden."

Er wordt gezegd dat dit minder een probleem is dan momenteel, waarbij uw exacte browsegeschiedenis kan worden gekoppeld aan uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie, maar het is nog steeds niet ideaal.

DuckDuckGo denkt niet veel na over de plannen van Google en is het met de Electronic Frontier Foundation (EFF) eens dat FLoC slecht is voor de privacy .

De zoekmachine van DuckDuckGo blokkeert standaard FLoC, het bedrijf heeft ook een Chrome-extensie om je te helpen FLoC te blokkeren als je je er zorgen over maakt.

De Electronic Frontier Foundation (EFF) heeft een website gemaakt met de naam Am I FLoCed? Die is ontworpen om u te vertellen of uw Chrome-browser is veranderd in een proefkonijn voor Federated Learning of Cohorts en om u te laten weten wat uw Cohort-ID is.

De tijd zal leren hoe het web als geheel het accepteert.

Geschreven door Adrian Willings.