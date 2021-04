Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Google Earth kunt u een 3D-weergave van de aarde bekijken, voornamelijk gebaseerd op satellietbeelden. Nu laat het je zien hoe de planeet de afgelopen 37 jaar is veranderd, dankzij de grootste update sinds 2017.

Google kondigde op 15 april 2021 aan dat Google Earth gebruikers nu in staat zal stellen de evolutie van een locatie te verkennen via een timelapse-ervaring. Het verzamelde 24 miljoen satellietfotos van de afgelopen vier decennia, met als doel een duidelijker beeld te geven van de veranderende planeet. "Een die niet alleen problemen maar ook oplossingen laat zien, evenals betoverend mooie natuurverschijnselen die zich decennia lang ontvouwen", zei Rebecca Moore, de directeur van Google Earth, in een blogpost .

Google is van plan de komende tien jaar elk jaar nieuwe afbeeldingen aan dit project toe te voegen. Het werkt samen met NASA, het Landsat-programma van de US Geological Survey en het Copernicus-programma van de Europese Unie. Het werkte ook samen met het CREATE Lab van Carnegie Mellon University om de time-lapses mogelijk te maken.

Volg deze stappen om een timelapse in Google Earth te verkennen:

Ga in je browser naar g.co/Timelapse. U kunt de zoekbalk "Doorzoek de planeet" gebruiken om een plaats op de planeet te kiezen. Nadat u een locatie heeft geselecteerd, zal Google Earth deze openen en de timelapse starten. De timelapse bevindt zich aan de linkerkant, terwijl het zoekgebied zich aan de rechterkant bevindt. U kunt de timelapse afspelen of pauzeren of naar een bepaald jaar gaan boven het zoekgebied. Als u klaar bent, zult u merken dat Google Earth ook functielocaties in het zoekgebied voorstelt. Google heeft categorieën voor sommige locaties, zoals gletsjers en ontbossing.

Google zei dat het meer dan 800 timelapse-videos in zowel 2D als 3D heeft geüpload voor openbaar gebruik op g.co/TimelapseVideos . Je kunt ze bekijken als MP4s of op YouTube .

Geschreven door Maggie Tillman.