Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een update heeft een reeks nieuwe functies toegevoegd aan Google Assistant , waaronder de mogelijkheid om de telefoon van een gebruiker te vinden en verbeterde routines te bieden.

De nieuwste update, die nu wordt uitgerold naar zowel smartphones als smarthome-apparaten met Google Assistant, betekent dat gebruikers nu zowel verloren Android- als iPhone-handsets kunnen vinden.

Door simpelweg Hey Google, vind mijn telefoon te zeggen tegen een Google Nest-speaker of -scherm , kan de Assistent het apparaat lokaliseren, een melding verzenden en een aangepaste beltoon activeren, zelfs als het apparaat op Niet storen staat .

Houd er rekening mee dat gebruikers, om de functie op de iPhone te laten werken, meldingen en Critical Alerts moeten hebben ingeschakeld voor de Google Home-app.

Het is niet de enige manier waarop Google Assistant verbetert voor thuisapparaten. Routines worden aanzienlijk versterkt, met automatisering van zowel zonsopgang als zonsondergang nu wereldwijd beschikbaar. Binnen de Google Home-app kunnen gebruikers nu bijvoorbeeld een specifiek slim licht en een slimme jaloezie-actie instellen om in te schakelen wanneer de Assistent herkent dat de zon is ondergegaan.

Deze routines kunnen nu worden toegevoegd aan het startscherm van Android, waarbij de app ook suggereert wat Google Ready-Made Routines noemt. In wezen zijn dit slechts aanbevelingen die zinnen bevatten als Vertel me of mijn batterij bijna leeg is of Wat is er vandaag in de geschiedenis gebeurd.

In een laatste stapsgewijze upgrade wordt Google Duplex - de technologie die een functie aandrijft waarmee de AI van Google kan bellen - ook beter in het navigeren door online voedselbestellingen.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 14 April 2021

Gebruikers kunnen nu via de Google App (op Android) zoeken naar een partnerrestaurant en het proces grotendeels laten verzorgen door Assistant.

Door Online bestellen te selecteren, een bestelling te plaatsen en af te rekenen, kan de slimme assistent automatisch door de site navigeren, contact- en betalingsgegevens invullen (opgeslagen in Google Pay en Chrome Autofill) en het proces voltooien.

Google geeft aan dat de verbeteringen later dit jaar in de VS beschikbaar zullen zijn voor deelnemende restaurants, hoewel de andere aspecten van de bovenstaande update binnenkort beschikbaar zouden moeten zijn voor smartphones en Google Nest-apparaten.

Het enige dat in dit stadium niet duidelijk is, is of Google Assistant-luidsprekers en -schermen van derden toegang hebben tot de nieuwe functies, aangezien alleen Google Nest-apparaten zijn gespecificeerd. We zullen dit verhaal bijwerken als we bericht ontvangen.

Geschreven door Conor Allison.