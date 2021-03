Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Assistant krijgt mogelijk een potentieel erg handige functie genaamd Memory. Het zou een naadloze manier moeten zijn om zo ongeveer alles op te slaan in een soort digitaal kluisje, inclusief artikelen, afbeeldingen, notities, herinneringen en meer.

9to5Google zag de functie voor het eerst, die momenteel wordt getest voor Google-medewerkers. Hoewel Google Assistant al een geheugenfunctie heeft om informatie op te slaan, lijkt de nieuwe versie een uitgebreide upgrade. Het komt zelfs met een nieuwe hoofdmenubalk in de dagelijkse snapshotweergave van de Assistent. Je kunt bijna alles opslaan en met Memory kun je alles wat je hebt opgeslagen doorzoeken.

Volgens 9to5Google kan Memory deze items opslaan: artikelen, boeken, contacten, evenementen, vluchten, hotels, afbeeldingen, films, muziek, notities, plaatsen, afspeellijsten, producten, recepten, herinneringen, restaurants, screenshots, zendingen, tv-shows, videos , en websites. U kunt een Google Assistent-opdracht of een snelkoppeling op het startscherm gebruiken om dingen in het geheugen op te slaan, en u kunt ze per categorie taggen.

Het geheugen kan automatisch contextuele informatie bevatten voor alles wat u opslaat, zoals URLs en locaties. Als u bijvoorbeeld een film opslaat om te bekijken, kan deze een trailer bevatten. En elk Google-item dat u opslaat, zoals een Google-document of Drive-bestand, krijgt aangepaste voorbeeldkaarten. Houd er rekening mee dat het geheugen nog wordt getest en Google de functie niet heeft bevestigd, laat staan wanneer deze wordt gestart.

Geschreven door Maggie Tillman.