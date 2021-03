Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube heeft officieel zijn TikTok-kloon aangekondigd .

Het heet YouTube Shorts en wordt op 18 maart 2021 in bèta in de VS uitgerold na enkele maanden testen in India. Het stelt makers in feite in staat om snel clips aan elkaar te rijgen en muziektracks van ‘meer dan 250 labels en uitgevers’ toe te voegen. Het bevat ook een ondertitelingstool. En net als TikTok kunnen gebruikers door een eindeloze feed van korte videos vegen, zich abonneren op videomakers en blader door hashtags en geluiden.

Ze kunnen ook de audiotracks van andere videos remixen. Als je dacht dat we een grapje maakten dat dit een TikTok-copycat is, denk dan nog eens goed na. Zelfs de interface lijkt op TikTok. Het belangrijkste verschil is echter dat YouTube Shorts geen zelfstandige app is. Het is gevonden in een nieuwe carrousel op het starttabblad van de mobiele YouTube-app. YouTube overweegt ook een tabblad Shorts in de YouTube-app voor snellere toegang.

YouTube Shorts mist de mogelijkheid om te reageren op andere videos, evenals "duet" of "stitch" -functies die TikTok populair heeft gemaakt. En hoewel Shorts zijn eigen versie heeft van TikToks For You-pagina, een algoritmische feed van automatisch weergegeven videos, ontbreekt het je aan een manier om een samengestelde feed met videos te bekijken die specifiek zijn voor die waarop je bent geabonneerd. Op TikTok wordt dit de volgende pagina genoemd.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 18 maart 2021

Je kunt er niet omheen: YouTube Shorts speelt een inhaalslag en er is nog een lange weg te gaan voordat het kan proberen om TikTok echt te evenaren.

Misschien is het belangrijkste sterke punt dat het terug te voeren is op YouTube, een van de populairste apps voor het delen van videos aller tijden. Bij de lancering kunnen makers beginnen met het maken van een short van muziekvideos voor gelicentieerde nummers. Later is het bedrijf van plan om gebruikers in staat te stellen geluid van elke YouTube-video te remixen voor gebruik in korte films. (YouTube-gebruikers kunnen zich echter afmelden als ze niet willen dat hun audio wordt gebruikt.)

Korte broeken zouden in de "komende weken" voor iedereen in de VS beschikbaar moeten zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.