Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je in een Google Meet -groepsvideochat zit op een groot scherm, zoals een desktop of laptop, ken je de vertrouwde tegelopmaak die meerdere deelnemers tegelijk laat zien. Deze functie was tot nu toe echter niet helemaal beschikbaar voor bellers op smartphones.

Google rolt de tegelweergave uit voor mobiele gebruikers van Google Meet. Vreemd genoeg komt het eerst naar iOS-apparaten, en Android-apparaten "binnenkort". Dus in plaats van zich tijdens een groepsvideogesprek op één beller per keer te concentreren, laat Google Meet nu meer deelnemers zien. In een screenshot van de functie toont Google acht tegels voor acht bellers, met onderaan een ballon die extra deelnemers aangeeft.

Heb een grotere impact op een kleiner scherm met de tegelweergave van #GoogleMeet op uw mobiele apparaat, nu beschikbaar voor iOS en binnenkort voor Android!​ - Google Workspace (@GoogleWorkspace) 10 maart 2021

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 12 maart 2021

Dit lijkt misschien een heel kleine functie, maar het is een belangrijke gezien de tijden, en misschien wel een die maanden geleden had moeten worden uitgerold aan het begin van deze pandemie die een jaar duurt. Het geeft mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan een les, vergadering of virtueel sociaal te zijn en iedereen te zien - allemaal rechtstreeks vanaf hun smartphone. Geen laptop of desktop of groot scherm nodig.

Raadpleeg onze gids voor een vergelijking van hoe Google Meet zich verhoudt tot andere videoconferentieservices, namelijk Zoom en Microsoft Teams.

Geschreven door Maggie Tillman.