(Pocket-lint) - Google heeft de mobiele Chrome-app bijgewerkt, zodat u een webpagina kunt bekijken voordat u op een link klikt.

Zoals voor het eerst opgemerkt door 9to5Google , werkt de functie, die lijkt te zijn uitgerold via een update naar versie 89 van de browser, wanneer u lang op een link drukt. U kunt vervolgens op een nieuwe optie Voorbeeldpagina tikken (te vinden tussen de opties Openen in incognitotabblad en Linkadres kopiëren), waardoor een pop-upversie wordt geladen van de webpagina die u wilt openen.

Het voorbeeld toont het favicon, de paginanaam en het domein van de site bovenaan, evenals knoppen om te openen in een volledig venster of om te sluiten. Het is een kleine, gemakkelijk te missen functie, maar wel een die vooral handig is als u snel een webpagina wilt bekijken zonder uw huidige pagina te verlaten. Je zou het kunnen gebruiken als je de eerste paar alineas van een artikel wilt scannen of clickbait wilt vermijden.

Het lijkt voorlopig alleen een Android-functie te zijn. Houd er rekening mee dat op iOS zowel de Safari- als de Edge-browser een voorbeeld van een webpagina weergeven wanneer u lang op een link drukt. Dit is ook een standaardfunctie in die browsers en het vereist niet de extra stap om "Voorbeeldpagina" in een menu te selecteren.

De mogelijkheid om voorbeelden van paginas in Chrome voor Android te bekijken, lijkt voor iedereen beschikbaar te zijn zonder dat deze handmatig hoeft te worden ingeschakeld.

