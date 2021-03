Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ooit een YouTube-video naar een met Chromecast verbonden tv hebt gecast, weet je dat hierdoor een videospeler wordt geladen met de kanaalnaam, het aantal weergaven en de datum. Deze speler ziet er al jaren hetzelfde uit. Maar volgens een nieuw rapport test Google mogelijk een nieuwe spelerervaring.

9to5Google merkte dat sommige gebruikers op Reddit een ervaring begonnen te zien die begint met een afstandsbediening die verschijnt in de mobiele YouTube-app. De speler die op de met Chromecast aangesloten tv wordt weergegeven, geeft niet alleen basiskanaalinformatie weer; het laat gebruikers de resolutie, ondertitels en ondertitels wijzigen, toegang krijgen tot "statistieken voor nerds" en zelfs nieuwe videos aan de wachtrij toevoegen.

Vroeger, toen een video klaar was, werd je teruggeleid naar een Klaar om te kijken-startscherm met instructies. Nu melden gebruikers dat er een startscherm is met suggesties voor wat ze vervolgens kunnen kijken, net als op Android TV. Dat gezegd hebbende, meldde 9to5Google dat de nieuwe YouTube-app voor Chromecast-ervaring wordt getest en nu is verdwenen voor gebruikers. Het heeft het niet kunnen repliceren.

Met andere woorden, het is onduidelijk of de nieuwe YouTube-spelerervaring voor Chromecast- gebruikers ooit breder zal worden uitgerold, maar we houden je op de hoogte.

Geschreven door Maggie Tillman.