(Pocket-lint) - Google is van plan om enkele van zijn gerichte advertentiepraktijken terug te schroeven door te beloven gebruikers niet op internet te volgen nadat de ondersteuning voor cookies in Chrome begin 2022 is beëindigd.

In een blogpost zei Google dat het alleen "privacybeschermende technologieën" zal gebruiken die tracking voorkomen en toch resultaten opleveren voor adverteerders en uitgevers. Houd er rekening mee dat Google meer dan een jaar geleden heeft aangekondigd dat het binnen twee jaar stopt met het ondersteunen van cookies van derden in zijn Chrome-browser. Maar er wordt nog steeds gevraagd of het andere manieren zal gebruiken om gebruikers op internet te volgen.

"We blijven vragen krijgen over de vraag of Google zich zal aansluiten bij anderen in de advertentietechnologie-industrie die cookies van derden willen vervangen door alternatieve IDs op gebruikersniveau", legt Google uit. "Vandaag maken we expliciet dat zodra cookies van derden zijn uitgefaseerd, we geen alternatieve IDs zullen bouwen om personen te volgen terwijl ze op internet browsen, en we zullen ze ook niet gebruiken in onze producten."

Cookies, coderen die websites naar de browser van een bezoeker sturen, volgen een persoon terwijl ze andere sites bezoeken, met als doel advertenties te targeten en te analyseren hoe ze presteren. Google zei dat het de ondersteuning voor hen zou beëindigen zodra het tijdelijke hulpprogrammas heeft.

Google heeft zelfs een "Privacy Sandbox" -initiatief gelanceerd om oplossingen te vinden die de privacy beschermen. Het zei een paar maanden geleden dat het "extreem zelfverzekerd" was over enkele van de voorstellen van het initiatief om cookies te vervangen, en het zal een volgend kwartaal beginnen met testen. Het wordt Federated Learning of Cohorts genoemd en het zou mensen in groepen plaatsen op basis van vergelijkbaar browsegedrag om hen te targeten.

Googles nieuwe waardering voor een internet waarbij privacy voorop staat, komt op een moment dat het wereldwijd te maken heeft met toenemende regeldruk .

Geschreven door Maggie Tillman.