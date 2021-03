Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De AI-divisie van Google heeft gewerkt aan het verbeteren van de gesprekskwaliteit en betrouwbaarheid van Google Duo op verbindingen met een lage bandbreedte.

Volgens een bericht op de Google AI-blog is door het team een nieuwe audiocodec ontwikkeld, Lyra genaamd, met als doel spraak te comprimeren naar een lagere bitsnelheid. Met 3 kbps gebruikt Lyra lagere gegevens dan de meeste andere codecs. Google AI merkte op dat codecs die in staat zijn om met vergelijkbare bitrates als Lyra te werken, last hebben van "toegenomen artefacten en resulteren in een robotachtig klinkende stem".

Momenteel kan de open-source codec Opus, de meest gebruikte codec voor VOIP-toepassingen, met audio van 32 kbps, transparante spraakkwaliteit verkrijgen. Hoewel Opus kan worden gebruikt in omgevingen met meer bandbreedte, zelfs tot 6 kbps, begint het een verminderde audiokwaliteit te vertonen, zei Google AI. Dat maakt de Opus-codec minder de voorkeur dan Lyra met 3 kbps.

Als je zowel Lyra als Opus in Google Duo wilt horen werken, kun je het beste de blogpost van Google AI bekijken als het je kan schelen hoe ze zich verhouden.

Google AI zei dat het een combinatie gebruikte van bestaande codec-technologie en "vooruitgang in machine learning met modellen die zijn getraind op duizenden uren aan data" - inclusief sprekers in meer dan 70 talen uit open source bibliotheken - bij het werken aan Lyra. Het team is van plan de codec verder te ontwikkelen en hoopt dat deze wordt omarmd door ontwikkelaars en apps buiten Google Duo.

In de tussentijd is Google AI van plan Lyra (in Google Duo) uit te rollen om audiogesprekken te stimuleren bij verbindingen met een zeer lage bandbreedte. Er is geen woord over wanneer de nieuwe Lyra-codec algemeen beschikbaar zal zijn voor Duo-gebruikers, hoewel het waarschijnlijk een stille achtergrondupdate zal zijn.

Als je een Google Duo-gebruiker bent op Android of iOS die slechte of onbetrouwbare internetverbindingen heeft, zul je al snel een drastische verbetering opmerken in je Duo-oproepen, zowel in termen van kwaliteit als stabiliteit. Het is gewoon onduidelijk wanneer dat zal beginnen te gebeuren.

Geschreven door Maggie Tillman.