Is de Australische mediawet de juiste benadering voor nieuws op Facebook en Google?

(Pocket-lint) - In wat een historisch stuk wetgeving gaat worden, heeft de Australische regering een nieuwe wet aangenomen die sociale netwerken en zoekmachines verplicht om te betalen voor de nieuwsinhoud die ze dragen.

De wetgeving staat bekend als de News Media Bargaining Code en vereist dat Facebook en Google (en mogelijk andere online entiteiten) een vergoeding betalen - overeengekomen tussen de site en de nieuwe provider - om ofwel te linken naar nieuwsinhoud of op andere manieren te gebruiken. De wet is bedoeld om kleinere nieuwsorganisaties te beschermen, maar de effectiviteit ervan zal pas na verloop van tijd echt beoordeeld kunnen worden.

Er is ook een arbitrageprocedure als er geen overeenkomst kan worden bereikt waar Google niet blij mee is . Google is ook niet zo happig om iemand te betalen voor het linken naar inhoud en het heeft een punt, aangezien het linken naar andere sites een van de erkende vrijheden van het web is - en er is natuurlijk een voordeel voor de site waarnaar wordt gelinkt.

De wereldwijd toonaangevende onderhandelingscode voor nieuwsmedia van de regering-Morrison is zojuist door het parlement aangenomen.



Dit is een belangrijke mijlpaal.



Deze wetgeving zal bijdragen aan een gelijk speelveld en ervoor zorgen dat Australische nieuwsmediabedrijven moeten betalen voor het genereren van originele inhoud. @PaulFletcherMP pic.twitter.com/33bQbiqeMI

Eerder deze week zei Facebook dat het de mogelijkheid zou herstellen om nieuwsinhoud op de site te delen, nadat deze mogelijkheid vorige week was getrokken.

De verhuizing werd gezien als een overwinning voor Facebook sinds de Australische regering de wet wijzigde, terwijl Google ook dreigde zijn zoekmachine uit Australië te halen voordat hij overeenstemming bereikte over een nieuwsdistributieovereenkomst met Rupert Murdochs News Corp. en andere Australische nieuwsaanbieders zoals Nine Entertainment. en Seven West Media.

De wet wordt over een jaar herzien.

Geschreven door Dan Grabham.