Hoe de nieuwe donkere modus van Google Maps in te schakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft onlangs zes updates aangekondigd voor Android-gebruikers, waaronder dat de Google Maps-app eindelijk een echte donkere modus krijgt, genaamd donker thema. Het geeft de optie, die het sinds eind 2020 test , op grote schaal vrij en maakt het gemakkelijk toegankelijk via de instellingen van de app.

"Tegenwoordig ervaren we allemaal een beetje schermvermoeidheid", legde Google uit in een blogpost van 23 februari 2021 . "Nu het donkere thema in Google Maps binnenkort wordt uitgebreid naar alle Android-gebruikers wereldwijd, kunt u uw ogen een broodnodige pauze geven en de batterijduur besparen". Google zei dat het nieuwe thema de lichten verlaagt tijdens het navigeren en verkennen met Kaarten, en dat het gemakkelijk is om terug te schakelen naar het normale thema wanneer je maar wilt.

Google zei dat het nieuwe donkere thema van Google Maps "binnenkort" beschikbaar zal zijn voor Android-gebruikers. Als het beschikbaar komt, kunt u het als volgt inschakelen:

Open de nieuwste versie van de Google Maps-app op Android. Ga naar je instellingen. Tik op uw profielpictogram in de zoekbalk van Maps.

Scrol omlaag naar Instellingen. Tik op Thema. Selecteer Altijd in donker thema om de nieuwe donkere modus van Google Maps in te schakelen. Van gedachten veranderen? Tik gewoon op "Always in Light Theme" om het terug te schakelen.

Google heeft een donker thema aangekondigd als onderdeel van een groep nieuwe functies die naar Android komen, waaronder updates voor Android Auto , dat aangepaste achtergronden en games krijgt . Android Auto krijgt ook een functie voor gesplitst scherm waarmee Maps naast mediabediening wordt geplaatst. Google voegt ook snelkoppelingen toe aan het Android Auto-startscherm, waardoor u sneller toegang krijgt tot zaken als het weer.

De Android Auto-functies zullen "in de komende dagen" beschikbaar zijn op telefoons met Android 6.0 en hoger in compatibele autos.

Geschreven door Maggie Tillman.