(Pocket-lint) - Google heeft onlangs zes updates aangekondigd voor Android-gebruikers , en een daarvan is de mogelijkheid om een sms in te plannen met Google Messages.

Misschien is het s avonds laat en slaapt je partner, maar wil je ze vragen om s ochtends de vuilnis buiten te zetten zonder hun telefoon uit te zetten, of misschien moet je je baas een werkgerelateerde herinnering sturen, maar wil je niet slaan verzenden om 01.00 uur. Dat is waar het plannen van een sms-bericht van pas komt.

Hier leest u hoe u een sms plant met de eigen Berichten-app van Google op Android .

De tekstplanningsfunctie van Google wordt "geplande verzending" genoemd. Het werkt in de Berichten-app op Android-telefoons met Android 7 of nieuwer.

Open de nieuwste versie van de Berichten-app . Start een nieuw gesprek of voer een bestaand gesprek in. Typ het bericht dat u wilt plannen. Druk niet op de verzendknop wanneer het bericht is opgesteld. Tik en houd de verzendknop ingedrukt. Dit vraagt om de geplande verzendfunctie. U kunt ervoor kiezen om uw bericht op vooraf bepaalde tijden of wanneer dan ook te verzenden. Als u ervoor kiest om uw eigen schema in te stellen, ziet u een kalender en een tijdkiezer. Pas de datum en tijd aan en klik op "Opslaan" als u klaar bent. Je ziet de geplande tijd boven je bericht met een klok op de verzendknop. Tik op de knop voor het verzenden van de klok om uw bericht in te plannen.

Opmerking: deze functie zou moeten werken met alle verschillende soorten tekst - sms-, mms- en chatberichten.

Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met mobiele data en / of Wi-Fi wanneer het bericht gepland staat om uit te gaan, anders wordt het niet verzonden.

Geschreven door Maggie Tillman.