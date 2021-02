Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een overeenkomst gesloten met News Corp, de mediaorganisatie die eigendom is van Rupert Murdoch, om verhalen en inhoud van haar kranten in de VS, het VK en andere regios over de hele wereld op te nemen.

Business Insider meldt dat de zoekgigant "aanzienlijke" betalingen zal doen om gebruikers van de Google Nieuws-app gratis inhoud aan te bieden die meestal achter een betaalmuur verborgen is.

Dat omvat verhalen uit The Sun, The Times en The Sunday Times in het VK, en de Wall Street Journal en New York Post in de Verenigde Staten.

De overeenkomst komt omdat Google en andere online services onder druk staan om nieuwsuitzendingen te betalen voor het delen van verhalen, terwijl de Australische regering een debatverordening afdwingt om het bij wet af te dwingen. Het gerucht ging dat Google zelfs dreigde zijn zoektocht uit Australië te halen als dergelijke wetgeving van kracht zou worden.

Niet alle inhoud van News Corp-artikelen wordt op Google Nieuws weergegeven, maar wordt beheerd.

"Ik wil Sundar Pichai en zijn team bij Google bedanken voor hun bedachtzame toewijding aan de journalistiek die in elk land weerklank zal vinden", aldus Robert Thomson, CEO van News Corp.

"Dit is al meer dan een decennium een gepassioneerd doel voor ons bedrijf en ik ben verheugd dat de handelsvoorwaarden veranderen, niet alleen voor News Corp, maar voor elke uitgever."

Geschreven door Rik Henderson.