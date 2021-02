Waze wil je woon-werkverkeer opfleuren met Audible-integratie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Waze is nu misschien eigendom van de kolos die Google is, maar talloze mensen hebben het nog steeds als hun standaardmanier om een goede route te vinden voor een gereden reis. De verkeersschattingen zijn angstaanjagend nauwkeurig en de gebruikersinterface is mooi en parmantig.

Het is ook gestaag geïntegreerd met steeds meer services om zichzelf in de loop der jaren aantrekkelijker te maken, met name muziekspelers zoals Spotify en Amazon Music.

Nu neemt het een kleine bocht naar links om Audible ook aan de audiospeler toe te voegen, zodat u uw audioboeken naadloos kunt openen en afspelen in de navigatie-app.

Het is eenvoudig te doen - ga gewoon naar uw app, tik op het muziekpictogram en selecteer Audible als speler, en u bent klaar om te gaan zodra u zich hebt aangemeld (en op voorwaarde dat u enkele audioboeken in uw bibliotheek heeft! ).

De integratie werkt ook in beide richtingen, dus als je tijdens het rijden in de Audible-app bent, kun je nog steeds handig routebeschrijvingen ontvangen.

Hoewel we persoonlijk nergens heen rijden vanwege de blokkering van het VK, zullen gebruikers in de VS waarschijnlijk meer directe begunstigden zijn, en wanneer de normale service uiteindelijk wordt hervat, zal het geweldig zijn om enkele prachtig verhaalde verhalen over de Gaan.

Geschreven door Max Freeman-Mills.