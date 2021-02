Google Drive krijgt een enkele app voor desktopgebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Drive is een redder in nood voor veel zakelijke en persoonlijke gebruikers, waardoor u gemakkelijk een back-up van uw bestanden naar de cloud kunt maken, met name vanaf mobiele apparaten.

Op desktops en laptops is het echter een iets ander verhaal geweest. Hoewel de webapp die u in uw browser kunt bezoeken, eenvoudig en gemakkelijk is, zijn de daadwerkelijke gebruikers van desktop-apps in twee kampen verdeeld.

Voor zakelijk gebruik is er een programma genaamd Drive File Stream, terwijl er voor persoonlijk gebruik een ander is genaamd Back-up en synchronisatie, die op enigszins verschillende manieren werken.

Google heeft terecht ontdekt dat het een verwarrende situatie is, en met de nieuwste update voor Drive File Stream heeft het een nieuwe naam gekregen: Google Drive voor desktop, en wordt het de enige bestemming voor alle gebruikers.

Back-up en synchronisatie bevindt zich feitelijk in de dodencel - Google zegt dat zijn gebruikers over moeten gaan, hoewel nog niet helemaal. Het wil ervoor zorgen dat de nieuwe Google Drive voor desktop helemaal klaar is voordat ze alle drie maanden van tevoren de tijd krijgen om te verhuizen.

Er zijn volledige details over de planning hierachter op de Google Workspace-blog hier, dus je kunt dat bekijken om de volledige details te weten te komen en te zien hoe je het zelf kunt bekijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.