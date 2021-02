Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google werkt zijn Fit-app bij op Pixel-telefoons met hart- en ademhalingsfrequentiebewaking. Het is van plan om de functies in de toekomst aan andere Android-telefoons toe te voegen. Het interessante van deze functies is dat ze gebruikmaken van de camera van je telefoon.

In wezen gebruikt de Fit-app uw camera om uw ademhalingsfrequentie te meten door het stijgen en dalen van uw borst te volgen. Het zal ook uw hartslag volgen door te kijken naar de kleurveranderingen van uw vingertop terwijl het bloed erdoorheen stroomt. Wetenschap! Maar Google waarschuwde dat zijn nieuwe technologie voor het monitoren van hart- en ademhalingsfrequentie niet mag worden gebruikt om medische aandoeningen te evalueren of diagnosticeren:

"Hoewel deze metingen niet bedoeld zijn voor medische diagnoses of om medische aandoeningen te evalueren, hopen we dat ze nuttig kunnen zijn voor mensen die de Google Fit-app gebruiken om het dagelijkse welzijn bij te houden en te verbeteren", legt Google uit in een blogpost . "Nadat de metingen zijn uitgevoerd, kun je ervoor kiezen om ze in de app op te slaan om trends in de tijd te volgen, naast andere gezondheids- en welzijnsinformatie.

Om de ademhalingsfrequentie of het aantal ademhalingen per minuut te meten, opent u de nieuwste versie van de Google Fit-app en richt u de camera aan de voorzijde van uw Pixel-telefoon op uw hoofd en borst. Plaats uw vinger op de camera aan de achterzijde om uw hartslag te meten.

Google zei dat de functies ook machine learning gebruiken. Interne onderzoeken met Pixel-telefoons toonden aan dat de functie van de ademhalingsfrequentie binnen één ademhaling per minuut nauwkeurig was voor mensen met en zonder gezondheidsproblemen, en dat de hartslagfunctie binnen 2 procent nauwkeurig was voor mensen met verschillende huidskleuren. Google zei dat het van plan is een wetenschappelijk artikel te publiceren met de gegevens van zijn tests.

