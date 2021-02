Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een nieuwe functie beschikbaar op Google Meet waarmee u zich kunt voorbereiden voordat u aan een gesprek begint.

De "groene kamer" -functie geeft u niet alleen een voorbeeld van wat anderen zullen zien wanneer u deelneemt aan een videovergadering, maar controleert zowel audio- als videohardware om er zeker van te zijn dat ze goed zijn.

U kunt niet alleen door uw apparaten bladeren voor microfoon, luidspreker en camera - om de beste combinatie te kiezen - de functie waarschuwt u voor eventuele problemen die worden ontdekt. Dit omvat browsertoestemmingen voor AV-hardware en helpt u om slechte netwerkverbindingen, geluidskwaliteit of achtergrondgeluiden op te vangen voordat de vergadering zelf begint.

Het kan zelfs worden gebruikt om te zien of uw microfoon onbedoeld gedempt is.

De groene kamer wordt nu uitgerold naar Google Meet-gebruikers, maar het kan tot 15 dagen duren voordat alle accounts zijn bereikt.

Het is beschikbaar voor alle betaalde leden op het volgende: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard en Enterprise Plus.

G Suite Basic-, Business-, Education-, Enterprise for Education- en Nonprofits-klanten kunnen het ook gebruiken.

Je kunt hier onze handige gids bekijken over hoe je een Google Meet-oproep start vanuit de Gmail-app .

Geschreven door Rik Henderson.