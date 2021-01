Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Maps is de afgelopen 15 jaar een behoorlijk enorm succesvol stukje technologie geweest en heeft zichzelf op enige afstand als de tophond van de consumentennavigatiewereld genoemd.

Toch is er altijd ruimte voor verbetering, en Google heeft zojuist een behoorlijk significant nieuw detailniveau uitgerold naar een paar belangrijke steden over de hele wereld, als een indicatie van hoe het zijn service breder wil verbeteren.

Die locaties zijn onder meer Centraal Londen, Tokio, San Francisco en New York, en voegen in feite een heleboel meer details toe aan de kaarten, waardoor ze de obstakels in het echte leven en zaken als oversteekplaatsen voor voetgangers nauwkeuriger weergeven.

De verandering is subtiel maar behoorlijk significant - zoals je kunt zien in onze headerafbeelding, zijn plaatsen zoals Trafalgar Square plotseling gelaagd met meer informatie over hoe je eigenlijk het ingewikkelde wegenstelsel zou oversteken.

De informatie die wordt toegevoegd, omvat onder meer ook de grootte van trottoirs, stoplichtlocaties en voetgangerseilanden. Het is echter vrij duidelijk waarom dit in eerste instantie slechts naar een paar locaties wordt uitgerold, omdat het in feite gaat om het opnieuw toewijzen van hele gebieden tegelijk.

De wijzigingen zijn nu actief, zonder dat u een bijgewerkte app op mobiel of iets anders nodig heeft - dus waarom bekijkt u niet enkele van uw favoriete hotspots om te zien hoe ze zijn veranderd? Het komt tenslotte het dichtst in de buurt van een reis naar sommige van deze plaatsen voor een tijdje.

Geschreven door Max Freeman-Mills.