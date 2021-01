Samsung verbetert de ervaring in de auto met SmartThings in Android Auto, bredere auto-compatibiliteit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens Samsungs smartphone-lanceringsevenement Galaxy Unpacked heeft het bedrijf bevestigd dat SmartThings met Android Auto zal werken, terwijl het ook spreekt over een grotere integratie met autos, om een meer naadloze integratie te creëren wanneer je onderweg bent.

Samsung ondersteunt Android Auto al heel lang, dus dat deel van de vergelijking is niet nieuw, maar Samsung wilde tijdens het lanceringsevenement graag een nauwere werkrelatie met Google benadrukken. Hoewel de Android Auto-ervaring vrijwel hetzelfde blijft, opent de integratie van SmartThings een nieuw rijk van mogelijkheden vanaf het scherm in uw auto.

Zo heb je via Android Auto toegang tot alles wat je in je SmartThings-wereld hebt, zodat je door kunt tikken om aanpassingen te maken via SmartThings. Uiteraard ondersteunt Google sowieso een breed scala aan smarthome-apparaten, die sowieso via Google Assistant in Android Auto ondersteund zouden worden, maar dit geeft meer mogelijkheden aan degenen die een smarthome rond het SmartThings-systeem hebben gebouwd.

Wat nog interessanter is, is dat SmartThings functies zoals geolocatie kan gebruiken om u aanwijzingen in de auto te geven. U kunt routines activeren, zoals het huis voorbereiden op uw terugkeer terwijl u naar huis rijdt. Het zijn allemaal vrij standaarddingen, maar een pop-upbericht binnen Android Auto op het display van je auto hebben is iets unieker.

Samsung had het ook over het integreren van meer autos in SmartThings, waardoor je compatibele autos kunt besturen binnen de SmartThings-app, in plaats van de eigen app van je auto op je telefoon te gebruiken. Dat kan feedback geven op informatie zoals laadniveaus, en u in staat stellen om uw auto voor te bereiden voordat u het huis verlaat - en dat alles van de kant van Samsung.

Dit strekt zich ook verder uit, met onderweg-meldingen wanneer je auto bijna leeg is, zodat je naar een laadstation kunt worden geleid. Hoewel uw auto dit doet vanuit zijn eigen systeemeigen systemen, is Android Auto tot dusverre ver verwijderd van dit soort interactie - en het lijkt erop dat SmartThings die oplossing zou kunnen bieden.

Buiten de app-ondersteuning heeft Samsung ook UWB - ultrabreedband - opgenomen in de nieuwe Galaxy S21 + en Galaxy S21 Ultra, wat ondersteuning biedt voor digitale sleutels, waaronder enkele autosleutels. Het komt allemaal neer op een Samsung-systeem dat autovriendelijker wordt - en omdat het de grootste smartphonefabrikant ter wereld is, zou dit voor veel bestuurders kunnen profiteren.

Geschreven door Chris Hall.