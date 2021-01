Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft Parler geschorst uit zijn Google Play Store . Het is een populaire sociale app onder aanhangers van president Donald Trump.

Het besluit om Parler op te starten kwam vrijdag, twee dagen nadat een pro-Trump-menigte het Capitool had bestormd . Het volgde ook op het besluit van Twitter vrijdag om het account van president Trump permanent te verbieden vanwege het risico op verder geweld.

Hoewel het niet langer in de Play Store staat, wordt Parler niet verwijderd van de telefoons van gebruikers en kan het worden geïnstalleerd vanuit andere Android-app-winkels.

In een verklaring aan de media zei Google dat het de gebruikersveiligheid wil beschermen:

"Ons al lang bestaande beleid vereist dat apps die door gebruikers gegenereerde inhoud weergeven, een moderatiebeleid en -handhaving hebben waarmee flagrante inhoud, zoals berichten die aanzetten tot geweld, worden verwijderd. Alle ontwikkelaars gaan akkoord met deze voorwaarden en we hebben Parler de afgelopen maanden aan dit duidelijke beleid herinnerd. We zijn ons ervan bewust. van doorgaan met posten in de Parler-app die probeert aan te zetten tot aanhoudend geweld in de VS. "

Google zei ook dat het erkent dat er een debat kan zijn over het inhoudsbeleid en dat het voor apps moeilijk is om alle gewelddadige inhoud onmiddellijk te verwijderen, maar het vindt nog steeds dat apps "robuuste moderatie" moeten implementeren voor flagrante inhoud. "In het licht van deze voortdurende en urgente bedreiging van de openbare veiligheid, schorten we de vermeldingen van de app uit de Play Store totdat deze deze problemen verhelpt", aldus Google.

In de afgelopen week hebben velen zowel Google als Apple opgeroepen om Parler te verbieden . Het wordt niet alleen gebruikt door de meest fanatieke aanhangers van president Trump, maar ook door extremisten, blanke supremacisten en extreemrechtse conservatieven. Er zijn wijdverbreide zorgen dat recente inhoud die op het platform werd gedeeld een rol speelde bij het organiseren en aanwakkeren van de recente Capitol-rel waarbij vijf doden vielen, waaronder een politieagent.

Buzzfeed News meldde vrijdag dat Apple ook contact heeft opgenomen met het sociale netwerk, en Parler dreigt te verbieden, tenzij het met een "volledig moderatieplan" komt. Het heeft 24 uur om te voldoen. Apple moet nog publiekelijk commentaar geven op de kwestie.

Zie onze gids hier voor meer informatie over de opstand in het Capitool op woensdag en het permanente verbod van de president op Twitter op vrijdag.

