Wat is Google Classroom en hoe werkt het?

(Pocket-lint) - Google Classroom is een onderwijsplatform van Google, ontworpen om het voor onderwijsprofessionals gemakkelijker te maken virtuele lessen te geven.

Het is een platform dat veel wordt gebruikt, van individuele docenten tot hele scholen, waardoor docenten lessen kunnen maken en organiseren, terwijl het ook communicatie met studenten mogelijk maakt, en het indienen van werk door studenten, allemaal binnen hetzelfde platform, zonder alles te hebben verspreid over verschillende accounts en services.

In wezen is het ontworpen als een virtueel klaslokaal en ontworpen om eenvoudig te zijn. Hier concentreren we ons op een korte gebruikershandleiding voor de ouder of leerling, dit is geen handleiding voor docenten.

Je school, hogeschool of docent stelt Google Classroom in en maakt de lessen. Om toegang te krijgen tot Google Classroom heb je je e-mailadres en wachtwoord nodig die je gebruikt voor het Google-account van je school en die door je school moeten worden verstrekt. Zorg ervoor dat je niet probeert in te loggen met een persoonlijk Google-account, want in veel gevallen werkt dat niet, tenzij het voor een privéleraar of klas is.

Je kunt Google Classroom vinden op classroom.google.com waar je je kunt aanmelden. Als je al bent aangemeld bij je Google-account op school, zoals je Gmail op school, kun je op de negen puntjes in de rechterbovenhoek klikken van een Google-pagina om je Google-services te onthullen - en Classroom komt hier. Het is het groene vierkant in een geel vak, zoals hierboven weergegeven.

Docenten hebben de mogelijkheid om studenten uit te nodigen voor lessen. Hierdoor wordt een e-mail naar het juiste Gmail-account gestuurd met een link zodat studenten kunnen deelnemen aan de lessen. Google Classroom biedt ook de mogelijkheid om unieke ID-codes voor individuele klassen te maken, zodat docenten een code kunnen opgeven om je toegang te geven.

Er is ook een Google Classroom-app voor smartphones, die we hieronder bespreken en nogmaals, je moet inloggen op deze app met je Google-e-mailadres en wachtwoord van je school.

Als je Google Classroom als docent wilt instellen en gebruiken, maakt dit deel uit van de G Suite for Education-services van Google. Als uw school of hogeschool G Suite for Education gebruikt, heeft u al toegang en hoeft u deze alleen nog maar in te stellen.

Er zijn veel manieren om toegang te krijgen tot Google Classroom. Het is een webgebaseerd platform, dus het werkt in een browser en dat betekent dat elk apparaat dat toegang heeft tot internet, je toegang geeft tot Google Classroom.

De meesten zullen een laptop of pc gebruiken , wat de beste manier is om toegang te krijgen. Maar elke tablet die toegang heeft tot een browser, geeft u toegang tot Google Classroom via de bovenstaande methode.

Niet iedereen heeft een computer nodig om toegang te krijgen tot Google Classroom (het hangt af van wat er precies nodig is en welke lessen je volgt), maar er zijn ook smartphone-apps. Dit geeft je directe toegang zonder dat je de browser op je telefoon hoeft te gebruiken, wat het gemakkelijker maakt. Zelfs als u een ander platform gebruikt, biedt het aanmelden bij de smartphone-app u meer opties, dus het is de moeite waard om te gebruiken.

Als alternatief, als u geen toegang heeft tot een computer, kunt u spelconsoles gebruiken die ook een browser hebben. Dit betekent dat je toegang hebt tot Google Classroom op de Xbox of PlayStation. We hebben hier een handleiding geschreven om dit te doen - en u moet echt een USB-toetsenbord aansluiten om dit praktisch te laten werken.

Vergeet niet dat je Google Classroom-apps in combinatie kunt gebruiken, zodat je opdrachten op de Xbox kunt bekijken, maar gebruik vervolgens je telefoon om het werk in te leveren.

Achter de schermen biedt Google Classroom veel tools waarmee docenten lessen kunnen maken en delen, studenten kunnen beheren en organiseren en lessen kunnen geven. Hoe lessen worden gemaakt en uitgevoerd, hangt af van de individuele scholen of docenten en hoe ze deze lessen willen geven, waarbij Google Classrooms veel flexibiliteit biedt in de structuur van die lessen.

Er zijn vier hoofdgebieden in de Google Classrooms-werkruimte die studenten zullen zien. Terwijl de docenten toegang hebben tot alle tools op de achtergrond, richt de interface zich voor studenten op de informatie waartoe ze toegang nodig hebben.

Bovenaan de pagina staan vier belangrijke kopteksten: Stream, Schoolwerk, Mensen en Cijfers. Nu zal ik snel gedetailleerd beschrijven wat elk van deze gebieden zal doen.

Stream is echt het sociale deel van de klas, alles over communicatie. Voor kleine klassen die volledig virtueel zijn, kan dit op grote schaal worden gebruikt voor discussies, maar voor grotere klassen die fysieke lessen vervangen, kan het zijn dat commentaar van studenten in de Stream gewoon te veel is om te beheren.

Hier vind je het werk dat je kunt doen en de plek waar je de meeste tijd in Classroom zult doorbrengen. Schoolwerk is een beetje zoals een map waarin je de opdrachten vindt die je docent voor je heeft gemaakt.

Er kan een reeks verschillende documenttypen in Google Classroom worden geplaatst: documenten voor informatie, documenten die mensen kunnen delen die door iedereen kunnen worden bewerkt (misschien een klasregister), of individuele documenten die door elke leerling kunnen worden bewerkt, wat hoogstwaarschijnlijk voor het eigenlijke werk. Afbeeldingen, instructies, videos enzovoort kunnen allemaal in Schoolwerk worden geplaatst om opdrachten te ondersteunen.

Als het gaat om het uitvoeren van het toegewezen werk, zullen de docenten beslissen wat ze willen dat je doet en in veel gevallen kun je dat werk maken in Google Documenten die de docent aanbiedt via Google Classroom. Docenten beslissen ook wat je moet inleveren of inleveren en dit kan ook via Google Classroom. Dat kan het invullen van het verstrekte document zijn, of extern werk indienen door een bestand te delen of een foto te maken van een kunstwerk of iets geschreven.

Dit is een gebied waar het gebruik van de smartphone-app het heel gemakkelijk maakt, omdat je een foto kunt maken met je telefoon en die vervolgens kunt uploaden naar Google Classroom zonder je zorgen te maken over hoe je die eerst naar je computer zou kunnen overbrengen.

Als u Google Classroom opent via een gameconsole of tablet - misschien omdat u geen toegang heeft tot een laptop - dan biedt het opnieuw gebruiken van de smartphone-app u een gemakkelijke route om werk in te dienen bij Google Classroom, wat moeilijk zou zijn op sommige apparaten.

Op de pagina Schoolwerk kun je je taken handig aan de linkerkant zien, maar houd er rekening mee dat alle scholen het werk iets anders zullen indelen en beheren, dus neem contact op met je leraar als je niet kunt vinden wat je verondersteld wordt doen.

Er is een tabblad Mensen in Google Classroom en dit geeft je toegang tot alle mensen in een klas en het zou je ook de contactgegevens van je docent of docenten moeten geven.

Meestal vindt u hier ook details van alle andere leden van de klas.

Google Classroom is een compleet onderwijsplatform, dus het bevat de mogelijkheid om werk te beoordelen of te markeren op het vierde tabblad. Van sommige leerlingen biedt dit essentiële feedback en een plek om de voortgang bij te houden, maar het beoordelingssysteem past natuurlijk niet bij alle klassen of scholen die het Google Classroom-platform gebruiken, dus wees niet verbaasd als dit niet het geval is gebruikt.

Voor degenen in het VK is feedback van de overheid vereist voor leren op afstand, dus het markeren van werk zal nog steeds plaatsvinden - het wordt mogelijk niet weerspiegeld in het systeem van Google Classroom.

Geschreven door Chris Hall.