Toegang krijgen tot Google Classroom op Xbox en PlayStation

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu kinderen tijdens de derde Britse lockdown opnieuw een lange periode van thuisonderwijs moeten ondergaan, vragen ouders zonder laptop of tablet zich misschien af hoe ze anders thuis kunnen inloggen op educatieve diensten. Wist je dat je in plaats daarvan een Xbox- of PlayStation-gameconsole kunt gebruiken?

Alles wat je nodig hebt is een Xbox One, Xbox Series S , Xbox Series X , PlayStation 4, PS4 Pro ofPS5 plus een USB-toetsenbord en je kind zou toegang moeten hebben tot online onderwijsservices, zoals Google Classroom.

Hier is onze gids voor toegang tot Google Classroom op een Xbox- of PlayStation-console.

De Xbox-consoles hebben elk toegang tot Microsoft Edge - de webbrowser die vooraf is geïnstalleerd als onderdeel van de Xbox-gebruikerservaring. Dit kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot Google Classroom (of een andere online onderwijsservice die is goedgekeurd door de school van uw kind).

1. Sluit een bekabeld toetsenbord aan op uw Xbox One, Xbox Series X of Xbox Series S via een van de USB-poorten aan de voor- of achterkant.

2. Druk op de Xbox-knop midden bovenaan een gamecontroller en ga naar "Mijn games en apps" in het zijmenu.

3. Klik op "Alles bekijken", scroll naar beneden naar "Apps" en u ziet Microsoft Edge in de pictogrammen aan de rechterkant. Open het.

4. Typ classroom.google.com in de URL-balk bovenaan en log in zoals je zou doen op een pc met je Gmail-account op school.

5. U kunt een Xbox-controller gebruiken om de cursor te verplaatsen of een aparte USB-muis die op een van de andere poorten is aangesloten.

De PlayStation 4 heeft een eigen webbrowser die gemakkelijk te vinden is op de PlayStation 4 (in het contentmenu als icoon met WWW erop geschreven). Het is momenteel echter een beetje lastiger op PS5, omdat er geen manier is om de browser native te openen.

In plaats daarvan kunt u de systeeminstellingen openen en vervolgens de gebruikershandleiding. Hierdoor wordt een online gebruikershandleiding geopend op een webbrowserpagina, zodat u alleen de URL bovenaan hoeft te wijzigen. Anders zijn de rest van de stappen hetzelfde.

1. Sluit een bedraad toetsenbord en / of muis aan op de USB-poorten op de PS4 of PS5 - elke console zou ze moeten herkennen.

2. Typ classroom.google.com in de URL-balk van de browser en log vervolgens in met de gegevens van de school van je kind.

3. Je hebt nu toegang tot Google Classroom.

In sommige gevallen kun je misschien niet alles doen wat je kunt op een laptop of pc, maar je kunt op zijn minst toegang krijgen tot Google Classroom en zien welk woord je docent je heeft toegewezen om te doen.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.