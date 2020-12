Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bedenk hoeveel u elke dag op uw telefoon leest, of het nu het nieuws, een blogpost of een artikel is. Maar degenen onder u die veel onderweg zijn, of misschien visuele of leesproblemen hebben, hebben misschien elke dag wat hulp nodig om door al dat materiaal te komen.

Gelukkig heeft Google een Google Assistent-functie speciaal voor jou. Het heet Read It. Maar het is momenteel exclusief voor Android-gebruikers.

Oké, we weten wat je denkt: waarom zou je willen dat de Google Assistent een hele webpagina hardop voorleest met een robotstem? Daar hebben we het hier niet over. In plaats daarvan kan Google Assistant bijna elke tekst op internet omzetten in een ongelooflijk natuurlijk klinkend audioboek in maximaal 42 talen.

Dit is hoe de functie Read It van Google Assistant werkt.

Met Google Assistant kan uw browser nu praktisch elk artikel hardop voorlezen. Om aan de slag te gaan, heeft u alleen een up-to-date Android-telefoon nodig met de Chrome-browser. Ga vervolgens in Chrome naar een webpagina die u wilt lezen, zoals pocket-lint.com of theguardian.com.

Wanneer een webpagina wordt weergegeven in uw Chrome-browser op uw Android-telefoon, kunt u Hey Google, lees het of Hey Google, lees deze pagina zeggen, waarna Google Assistant de inhoud van de webpagina onmiddellijk hardop voorleest. Om u te helpen bij het volgen, scrolt de functie automatisch door de pagina en markeert woorden terwijl ze worden voorgelezen. U kunt ook de leessnelheid wijzigen en kiezen uit meerdere stemmen en talen.

Als u de opdracht "Lees het" zegt, komt u in een aangepaste weergave voor de functie Lees het. Je ziet het artikel in het bovenste tweederde deel en de afspeelknoppen onderaan. U kunt heen en weer springen met de knoppen voor terugspoelen / vooruitspoelen, of pauzeren of afspelen. Maar we denken dat Read It vooral handig is als je het beeldscherm uitzet of een andere app opent; het blijft lezen zoals elke audiospeler. Met andere woorden, u kunt onderweg luisteren.

Het belangrijkste om op te merken is dat de webpaginas hardop worden voorgelezen in wat Google beschrijft als "expressieve en natuurlijke stemmen, met als doel dezelfde intonatie en hetzelfde ritme te gebruiken die je zou gebruiken als je het zelf hardop zou voorlezen". Websites hoeven niets speciaals te doen om Read It in te schakelen, maar app-ontwikkelaars moeten wel de mogelijkheid toevoegen, wat betekent dat niet al uw favoriete apps Read It ondersteunen. U zult het moeten testen om erachter te komen welke dat wel doet.

Wanneer u Read It op een webpagina gebruikt, ziet u onderaan de afspeelknoppen. U kunt de knoppen voor 10 seconden terugspoelen en 30 seconden vooruit naast de afspeelknop gebruiken. U zult ook merken dat de tekst die wordt voorgelezen, wordt gemarkeerd terwijl deze wordt afgespeeld. Tik in een andere alinea om te veranderen wat je hoort. Het is zo makkelijk.

Wanneer u Read It op een webpagina gebruikt, ziet u onderaan de afspeelknoppen. Onder de afspeelknop is er een snelheidsoptie. Hier kunt u ook de leessnelheid verlagen tot een tempo van 0,5x of maximaal 3,0x. We denken dat de standaardsnelheid van 1,0x ideaal is, maar het is natuurlijk allemaal aan jou en je voorkeuren.

Wanneer u Read It op een webpagina gebruikt, ziet u een overloopmenu met drie stippen in de rechterbovenhoek. Tik erop om toegang te krijgen tot nog een paar opties, zoals Stem voorlezen, waarmee u de stemmen van de functie kunt wijzigen. Je hebt de keuze uit vier stemmen om uit te lezen - twee vrouwelijke en twee mannelijke.

Wanneer u Read It op een webpagina gebruikt, ziet u een overloopmenu met drie stippen in de rechterbovenhoek. Tik erop om nog een paar opties te openen, zoals Vertaling, waarmee u de tekst in een andere taal kunt vertalen. Vanaf december 2020 zijn er 42 verschillende talen om uit te kiezen, waaronder Duits en Frans.

Het is ook mogelijk om tekstsynchronisatie uit te schakelen als u niet wilt dat het artikel meebeweegt terwijl het wordt gelezen. Dit is een andere optie in het overloopmenu met drie stippen.

Zoals we eerder hebben opgemerkt, werkt Read it op alle webpaginas, maar niet in alle apps, omdat ontwikkelaars de functie moeten ondersteunen. We hebben het geprobeerd in de New York Times-app en de CNN-app, maar het werkte niet. We moesten hun websites in plaats daarvan in Chrome gebruiken. Dat gezegd hebbende, paywalls waren ook een probleem. Zelfs als u in Chrome bent aangemeld bij The New York Times, kan de Google Assistent geen tekst met een betaalmuur lezen. Je moet ook advertenties en pop-ups doorstaan terwijl een artikel aan je wordt voorgelezen.

Ten slotte werkt Read It alleen consistent in Chrome. We hebben gemerkt dat op Chromium gebaseerde browsers zoals Vivaldi en Brave niet met de functie werkten.

Bekijk de productblogpost en de blogpost van de ontwikkelaar van Google voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.