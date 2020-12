Cloud Print komt op 1 januari naar het kerkhof van Google

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Al in november 2019 kondigde Google aan dat het Google Cloud Print zou afsluiten, waardoor gebruikers tot 31 december 2020 zouden kunnen migreren.

Nu is het tijd voor Cloudprinter om het beruchte kerkhof van gepensioneerde diensten van Google te betreden, en zich aan te sluiten bij Google Play Music , Inbox en Reader (en vele anderen). Zodra de klok tikt naar 1 januari 2021, is hij niet meer beschikbaar.

Voor sommigen was het een veelgebruikte service, al was het maar omdat gebruikers ermee op afstand konden printen vanaf hun eigen (of andere) printers. Als een niet-technisch onderlegde familielid bijvoorbeeld dringend iets nodig heeft dat wordt afgedrukt terwijl u niet thuis was, kunt u het voor hen afdrukken.

Toen het werd gelanceerd, werd het om een aantal redenen als een noodzakelijke en nuttige functie gezien, waaronder de native printerondersteuning in Chrome OS op dat moment niet bestond.

Evenzo waren gebruiksvriendelijke draadloze printers niet zo mainstream als nu. Het landschap is in die tijd volledig veranderd: de meeste fabrikanten bieden nu draadloze oplossingen aan en Chrome biedt nu printerondersteuning.

Beschouw dit als uw tijdige herinnering dat u - als u het nog steeds gebruikt - een alternatieve oplossing moet vinden. Gelukkig was Google zo vriendelijk om in de oorspronkelijke aankondiging enkele alternatieve afdrukopties op te sommen, dus bekijk die zeker eens .

Geschreven door Cam Bunton.