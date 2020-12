Baby Yoda in 3D toegevoegd aan Google Zoeken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het tweede seizoen van Disney + s The Mandalorian scheurt voort en introduceert een aantal absoluut geliefde gezichten uit Star Wars-films en shows uit het verleden, evenals nieuwe personages.

Het is heel leuk, maar de centrale attractie blijft de schattige Baby Yoda, nu terecht Grogu genoemd en in ernstig gevaar door toedoen van de snode Moff Gideon.

Nu springt Google over de hype-trein heen, wat een nieuw beetje plezier toevoegt aan je zoekopdrachten - de optie om Grogu in 3D te bekijken als een gedetailleerd object, inclusief de optie om hem op je omgeving te projecteren met behulp van augmented reality (AR).

Het is een leuk trucje waarvoor je de Google-app op je telefoon moet hebben, in plaats van alleen in de browser te zoeken, en het wordt weergegeven of je zoekt naar "Grogu" of "Baby Yoda".

Het enige wat hij doet, is aanbiddend staan en een beetje rondkijken, maar het is nog steeds een leuk kleinigheidje dat je kinderen een tijdje kan afleiden. Ze hebben absoluut ook zijn kleine knoopneus genageld, al zeggen we het zelf.

Er zijn tal van andere 3D-objecten die u op deze manier via Google-zoekopdrachten kunt bekijken, en u krijgt het gevoel dat het een bibliotheek is die Google in de loop van de tijd wil uitbreiden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.