Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de afgelopen jaren een aantal interessante experimenten met kunstmatige intelligentie uitgevoerd. De nieuwste heet "Blob Opera" en is ontworpen om je een aantal schattige deuntjes te laten maken met behulp van een paar schattige stripfiguren.

Het is gemaakt door David Li als een experiment voor Google Arts & Culture en stelt je in staat om eenvoudig een aangename melodie in operastijl te creëren door simpelweg de personages te verplaatsen.

Introductie van Blob Opera, een experiment dat ik heb gemaakt voor Google Arts & Culture: https://t.co/dfLnCXSR0R pic.twitter.com/UYbZH8jXE2 - David Li (@daviddotli) 15 december 2020

Het is voor iedereen gemakkelijk te doen en je hebt geen muzikale talenten of kennis nodig om het te doen. Laad gewoon Blob Opera op en je krijgt kleurrijke cartoon-blobs te zien die je vervolgens omhoog en omlaag kunt slepen om op verschillende toonhoogtes te ondertekenen, vooruit en achteruit om verschillende klinkers te zingen.

De blobs vertegenwoordigen de bas, tenor, mezzosopraan en de sopraan. U kunt ze allemaal gebruiken of bepaalde dempen. De resultaten zijn erg leuk en je kunt je eigen nummers maken en opnemen en ze vervolgens ook gemakkelijk delen.

Als je je feestelijk voelt, kun je ook klikken om de kleine klodders kerstmelodieën voor je te laten zingen. Daartoe behoren enkele van de klassiekers - Jingle Bells , Silent Night , O Come All Ye Faithful, Away in a Manger en meer.

Geschreven door Adrian Willings.