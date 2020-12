Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Fotos heeft een nieuwe functie gekregen: de mogelijkheid om uw 2D-afbeeldingen te maken en ze 3D-achtig te laten lijken. Het bedrijf kondigde op 15 december in een blogpost aan dat zijn fotoservice, Google Photos, een update krijgt die een nieuw type afbeelding introduceert, genaamd Cinematic photos.

Google Photos genereert automatisch willekeurig filmische fotos voor u. Het kiest in wezen gewone fotos die zijn opgeslagen in je Google Fotos-bibliotheek als herinneringen, en het verandert ze in meeslepende animaties. Het enige dat u hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat uw Google Fotos-app is bijgewerkt. Google doet al het werk.

Om filmische fotos te maken, zei Google dat het machine learning gebruikt om de diepte van een afbeelding te voorspellen en een 3D-weergave van de scène te produceren - zelfs als de originele afbeelding geen diepte-informatie van de camera bevat. Vervolgens animeren we een virtuele camera voor een soepele panning-effect - net als uit de films. "

Als je een filmische foto met je vrienden wilt delen, zei Google dat je deze als video kunt verzenden.

Filmische fotos verschijnen in het gedeelte met recente hoogtepunten boven je fotoraster in de mobiele app Google Fotos .

U kunt zien dat een GIF van Google het vergelijken van een 2D-afbeelding voor een Cinematic foto hier .

Volgens Google wordt de nieuwe functie de komende maand (eind december 2020 en begin januari 2021) voor alle gebruikers uitgerold.

Bekijk Googles blog pos t voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.