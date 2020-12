Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gmail, YouTube en de meeste Google-services zijn vandaag niet beschikbaar voor gebruikers in Europa. Maar ze komen nu weer online.

Als update van ons vorige verhaal hebben we ons nu kunnen aanmelden bij Gmail en andere Google-accountservices.

Voorheen konden we niet inloggen of Gmail-berichten ontvangen, niet met Google Assistent-apparaten praten of zelfs YouTube-videos openen.

Evenals wijzelf, meldden andere gebruikers ook geen toegang tot hun Google-accounts of -services.

Gmail naar beneden! Youtube naar beneden! Google Drive uitgeschakeld? Ik heb altijd geweten dat mijn afhankelijkheid van bedrijven zo zou eindigen! Ik moet mijn eigen e-mail laten groeien zoals mijn voorouders. pic.twitter.com/vj7czxuyzQ - Arun Chaudhary (@ArunChaud) 14 december 2020

We hebben nog geen volledige uitleg gekregen van wat er is gebeurd of waarom accounts niet beschikbaar waren.

U kunt controleren of welke van de services nu weer actief zijn op Down Detector - een speciale Britse website die laat zien of verschillende services niet beschikbaar zijn.

Eerder waren er enorme pieken in alle Google-services, inclusief zelfs Google Maps.

Zou het een georkestreerde aanval kunnen zijn op een van Big Tech? Twitter en Facebook bleven onaangetast.

We laten het je weten als we iets van Google over het probleem horen.

Geschreven door Rik Henderson.