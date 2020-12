Het Fuchsia-besturingssysteem van Google lijkt nieuw leven in te blazen - zou het ooit Android kunnen vervangen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Googles Fushia OS is een poging van de zoekgigant om vanaf de grond af een eigen besturingssysteem te creëren. Het probleem is dat het al een tijdje op de achtergrond werkt - in feite sinds 2016.

De ontwikkeling leek te zijn vastgelopen, maar nu lijkt Google erop gebrand om verder te werken aan het besturingssysteem - het heeft de ontwikkeling van de software opengesteld voor anderen en heeft het over een tweede versie van de belangrijkste componenten waaruit de software bestaat.

Dit is een belangrijke stap, want het geeft ook aan dat Google doorgaat met plannen voor Fuschia. Het besturingssysteem zou uiteindelijk Android en Chrome OS kunnen vervangen als een verenigd systeem op alle apparaten, maar het is vrij vroeg om dat op dit punt te zeggen, omdat het erg experimenteel is. Die bestaande besturingssystemen zijn gebaseerd op bestaande softwarekernels, dus dit zou een kans zijn om opnieuw te beginnen, net zoals Huawei heeft gedaan met Harmony OS .

In een blogpost zegt Wayne Piekarski van Google dat "Fuchsia is ontworpen om prioriteit te geven aan beveiliging, updatemogelijkheid en prestaties" en dat het "hoogwaardige, goed geteste bijdragen van iedereen verwelkomt. Er is nu een proces om lid te worden om patches in te dienen. , of een committer met volledige schrijftoegang. "

"Fuchsia is niet klaar voor algemene productontwikkeling of als ontwikkelingsdoel, maar je kunt er wel klonen, compileren en eraan bijdragen. Het heeft ondersteuning voor een beperkte set x64-gebaseerde hardware, en je kunt het ook testen met Fuchsias emulator. "

Geschreven door Dan Grabham.