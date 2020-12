Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u ooit heeft geprobeerd Google Maps te gebruiken om te voet midden in een goed bebouwde stad te komen, dan weet u hoe onnauwkeurig locatietracering kan zijn. Google werkt aan een oplossing om dit in de nabije toekomst te verbeteren.

Wereldwijde navigatiesatellietsystemen vertrouwen over het algemeen op zichtlogica. Met andere woorden, ze hebben u nodig om uw bewegingen nauwkeurig te volgen en om te zetten in nuttige navigatiegegevens. Dat wordt een probleem als je je in een enorme stadsuitbreiding bevindt waar hoge gebouwen en dichte structuren dat signaal verstoren. Dan komt het giswerk binnen en daar begint het mis te gaan.

De ontwikkelaars van Gooogle werken aan een oplossing voor dit probleem. Die oplossing gebruikt geen Bluetooth- of lokale wifi-signalen zoals je zou verwachten, maar gebruikt in plaats daarvan gegevens die Google al heeft om de nauwkeurigheid te verbeteren. Google heeft al 3D-kaarten van veel locaties die het heeft verzameld voor Google Earth, die het vervolgens kan gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren.

Met wat intelligent machine learning kan het bedrijf de gps-gegevens vervolgens aanvullen met de 3D-mapping om fouten te verminderen. Google zegt dit "... vermindert incidenten aan de verkeerde kant van de straat met ongeveer 75%."

Dit is echter beperkt tot wandelnavigatie en werkt niet tijdens het rijden. Het vereist ook dat Google een 3D-kaart heeft van het gebied waarin u reist. Google heeft 3.850 steden over de hele wereld in kaart gebracht, maar dat is zeker niet overal.

De update komt deze maand naar de Pixel 5 en Pixel 4a (5G) en zal de komende weken worden uitgerold voor andere Android-telefoons (zolang ze Android 8 of nieuwer gebruiken).

Geschreven door Adrian Willings.