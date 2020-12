Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Android-telefoon hebt en Google Fotos gebruikt , heb je nu een coole nieuwe functie beschikbaar: de mogelijkheid om herinneringen in te stellen als achtergrond.

Degenen onder jullie die op zoek zijn naar een nieuwe achtergrond, kunnen afbeeldingen gebruiken in het gedeelte Herinneringen van Google Fotos. Meer specifiek kunt u uw achtergrond instellen als een willekeurige, roterende reeks opgeslagen fotos. Een nieuwe software-update die wordt uitgerold naar de Google Fotos-app, genaamd versie 5.22 , stelt je in staat om naar de wallpaper-sectie van je telefoon te gaan, en onder live wallpapers zou je de optie moeten zien om Herinneringen te gebruiken.

Eenmaal geselecteerd, begint uw telefoon met het weergeven van fotos als achtergrond. U kunt zelfs een voorbeeld van wat u als achtergrond ziet, bekijken voordat u deze instelt. Helaas kun je niet beslissen welke herinneringen je wilt zien. Google gebruikt zijn algoritmen voor machine learning om namens u fotos te maken. Er is dus altijd de mogelijkheid dat NSFW-fotos worden weergegeven, hoewel we hopen dat het algoritme slim genoeg is om naar betere fotos te zoeken.

Houd er rekening mee dat Google onlangs heeft aangekondigd dat het de onbeperkte, gratis foto-opslagfunctie van Google Photos op 1 juni 2021 schrapt. Vanaf die datum begint Google Photos te rekenen voor opslag van meer dan 15 GB. Als je erover denkt om een andere service uit te proberen, probeer dan nu een live "Herinneringen" -behang.

Geschreven door Maggie Tillman.