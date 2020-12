Google Maps bevat nu community-informatie van lokale experts

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de mogelijkheid toegevoegd voor de community om informatie achter te laten op Google Maps, wat betekent dat u nu informatie van lokale experts kunt zien over plaatsen die u bezoekt.

Dit betekent in feite dat je naast informatie over een lokale plek die is toegevoegd door de bedrijfseigenaar, ook updates kunt zien van mensen die er onlangs zijn geweest. Dit is in potentie een handige manier om op tijd updates te krijgen naar een plek waar u zeker weet dat u niet teleurgesteld aankomt.

Stel je voor dat je ergens naartoe reist om te zien dat het gesloten is voor onderhoud of dat de openingstijden zijn veranderd en je er niet in kunt. Volkomen aannemelijk in 2020, waar de wereld op zijn kop staat.

Nu verlicht Google Maps een deel van die ellende door het tabblad Verkennen in Google maps te verbeteren. Binnen dit gedeelte van de app kun je nu "updates en aanbevelingen van vertrouwde lokale bronnen ..." krijgen en dat omvat niet alleen recensies, maar ook fotos, berichten en meer. Als je updates ziet van mensen die je leuk vindt, kun je ze in de toekomst volgen voor meer . Ook artikelen van relevante uitgevers komen hier aan bod.

Google legt uit:

"Elke dag kun je naar je feed komen om te zien wat er in jouw omgeving gebeurt. Vraagt je je af of je favoriete Mexicaanse restaurant een nieuw gerecht aan het menu heeft toegevoegd? Als je ze volgt op Maps, ontvang je hun updates in je feed. Bent u op zoek naar een nieuwe wandeling in de buurt of een populaire dagtocht in de buurt van uw stad? Blader door de feed voor de beste aanbevelingen van Google Maps-gebruikers in dat gebied. Door de kaart te verschuiven en te zoomen, kunt u nuttige informatie vinden voor bijna elke locatie in de wereld, dankzij bijdragen van bekende lokale bewoners. "

Het eindresultaat zou veel minder teleurstelling moeten zijn bij het reizen naar plaatsen die u niet kent. Wat wil je nog meer in 2020?

Geschreven door Adrian Willings.