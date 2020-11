Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd samen te werken met Disney om een nieuwe AR-app aan te bieden met in de hoofdrol The Mandalorian en Baby Yoda (ook bekend als The Child). Spelers communiceren met de personages in AR en kunnen scènes vastleggen en delen vanuit de app.

De app, genaamd The Mandalorian AR Experience , is gebouwd op ARCore, het ontwikkelaarsplatform van Google voor AR. Het gebruikt zelfs ARCore Depth API voor occlusie, of wanneer een AR-object wordt geblokkeerd door andere objecten in de scène. Google werkte samen met Lucasfilm om ook modellen en animaties voor de app te maken, allemaal geïnspireerd op het eerste seizoen van de populaire Disney + -show. Het enige nadeel is dat je een compatibel 5G Android-apparaat nodig hebt om de app te gebruiken.

Google zei dat The Mandalorian AR Experience "je in de schoenen plaatst van een premiejager die het spoor volgt van Mando zelf, Din Djarin en The Child". Er worden ook wekelijks nieuwe afleveringen in de app uitgebracht, dus het is veilig om de nieuwe seizoen van de show - seizoen twee - komt mogelijk ook naar de app.

U kunt The Mandalorian AR Experience nu downloaden vanuit de Google Play Store . Hoewel u geen 5G-verbinding nodig heeft om de app te gebruiken, kunt u deze ondersteuningslijst raadplegen om te zien of u deze zelfs op uw apparaat kunt uitvoeren. Google gaf aan dat de app mogelijk ook naar meer Android-apparaten komt.

Geschreven door Maggie Tillman.