(Pocket-lint) - Google introduceert een grote verandering in zijn Google Pay- app, om het gemakkelijker te maken om geld te verzenden en inzicht te krijgen in uw financiën.

De app heeft nu een interface die mensen markeert boven transacties, wat betekent dat je activiteit gegroepeerd ziet rond vrienden en bedrijven - net zoals je doet in Venmo . Je kunt gewoon op je vriend of moeder tikken en hem geld sturen in plaats van ernaar te zoeken. Het is makkelijk.

Google Pay biedt nu ook een functie voor groepsbetalingen. U kunt de app zelfs gebruiken om uw rekening te betalen bij restaurants, benzinestations en parkeerservices in geselecteerde steden vanaf 18 november 2020. Maar in tegenstelling tot Venmo zijn uw geldoverdrachten alleen zichtbaar voor u en uw ontvanger.

Nog een leuke functie: Google Pay kan nu uw fotos scannen. Stel je voor dat je een foto hebt gemaakt van je kassabon bij Pizza Hut; u kunt later naar het woord "pizza" zoeken en Google zal uw fotos scannen om dat woord te vinden en die transactie openen. Je kunt ook betalingsbewijzen ophalen uit Gmail.

Ten slotte is er een nieuwe Mint-achtige Insights-sectie in de app toegevoegd om al je bestedingspatroon te laten zien. Het haalt ook informatie uit aangesloten bankrekeningen, creditcards en betaalpassen. Het herinnert u er zelfs aan wanneer facturen verschuldigd zijn en waarschuwt u voor grote aankopen in geval van frauduleuze activiteiten.

Google Pay kan u ook rapporten over uw activiteit sturen. Het kan bijvoorbeeld dingen laten zien als "hier is wat je deze week hebt uitgegeven".

Google zei dat Pay nu meer dan 150 miljoen maandelijkse gebruikers heeft in 30 landen. De bijgewerkte app wordt nu uitgerold naar Android- en iOS-gebruikers.

Geschreven door Maggie Tillman.