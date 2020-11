Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een update voor Google Fit geïntroduceerd . De upgrade brengt een nieuw startscherm met gezondheids- en slaaptracking-gerelateerde gegevens.

U kunt nu eenvoudig belangrijke informatie zien, zoals wekelijkse doelen, recente trainingen, hartslag en gewicht vanaf het moment dat u de app opent. De nieuwe software-update, voor zowel de Android- als iOS-versie van Google Fit, wordt vanaf half november 2020 uitgerold naar alle gebruikers.

Google voegt ook nieuwe tegels toe - voor trainingen, weer en ademhalingsoefeningen - aan de Wear OS smartwatch-app. Google zei dat Wear OS-apparaten en compatibele slimme woonaccessoires (zoals de Fossil Gen 5E, Oura Ring en Withings slaapvolgmat) nu slaapgegevens kunnen synchroniseren met de Fit-app. Dat zou het gemakkelijker moeten maken om nachtelijke activiteit en slaapfasen te volgen. Met deze functie voor het bijhouden van slaap kunt u ook doelen voor bedtijdschemas maken.

De nieuwe Wear OS-tegels zouden het ook een koud kunstje moeten maken om het weer te bekijken, begeleide ademhalingssessies te starten en recente trainingen te starten via snelkoppelingen. Ten slotte zei Google dat je gegevens zoals statistieken, routes en fotos van Google Fit kunt verzenden via sociale media of berichten-apps.

Houd er rekening mee dat Google afgelopen april zijn Fit-platform volledig heeft vernieuwd, inclusief een herontwerp om uw aandacht weer op een ander doel te richten. (Namelijk: stappen.) Dit kwam ongeveer zes maanden nadat Google slaapregistratie had toegevoegd. U kunt meer informatie over dit nieuwe ontwerp, dat is in lijn met de nieuwe update te leren, hier .

Geschreven door Maggie Tillman.