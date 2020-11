Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Fotos biedt vanaf volgend jaar geen onbeperkte gratis fotoback-ups meer.

Vijf jaar lang werd de foto van hoge kwaliteit niet meegeteld bij de opslagruimte van uw Google-account. Dat gaat veranderen , aangezien nieuwe fotos en videos die u uploadt, meetellen voor de gratis 15 GB aan opslagruimte die wordt geleverd bij elk Google-account of bij extra opslag die u bij Google One aanschaft.

Google rekent al fotos van "originele kwaliteit" af tegen je pet; het is gewoon het laten vallen van onbeperkte back-ups voor fotos en videos van hoge kwaliteit die Google Fotos heeft gecomprimeerd voor maximale efficiëntie. Houd er rekening mee dat de opslag van uw Google-account wordt gedeeld door Drive, Gmail en Fotos.

De wijziging wordt van kracht op 1 juni 2021. Google zei dat alle fotos en documenten waarvan voor die datum een back-up is gemaakt, niet meetellen voor de limiet van 15 GB - alleen fotos die daarna zijn geüpload, tellen mee. Dus voor de eerste keer kunt u zich zorgen gaan maken over hoeveel Google-account / Google One-opslag u nog heeft. De enige oplossing is als je een Pixel-telefoon koopt, omdat Pixel-bezitters nog steeds hoogwaardige (niet originele) fotos kunnen uploaden die niet meetellen voor hun limiet.

Oorspronkelijk kregen Pixel-bezitters onbeperkte gratis back-ups van fotos van originele kwaliteit.

Google stuurt waarschuwingen wanneer u uw limiet van 15 GB nadert. Google introduceert ook nieuwe hulpmiddelen voor opslagbeheer in Google Fotos, waardoor u gemakkelijker fotos, zoals schermafbeeldingen, kunt vinden en verwijderen. Google gaat ook een Google One-opslaglaag voorstellen op basis van uw gemiddelde uploads in de loop van de tijd.



Google One begint bij $ 1,99 per maand voor 100 GB en gaat tot 30 TB voor $ 149,99 per maand. U kunt hier meer over Google One lezen in onze gids. We hebben hier ook een gids met tips en trucs voor Google Fotos .

Er zijn nu ook andere wijzigingen in het Google-accountbeleid, zoals Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Tekeningen, Formulieren en Jamboard-bestanden die nu allemaal meetellen voor de opslaglimiet van uw account. Google verwijdert nu ook gegevens van inactieve Google-accounts waarop gedurende ten minste twee jaar niet is ingelogd.

Geschreven door Maggie Tillman.