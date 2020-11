Google Fotos begint met het toevoegen van betaalde functies, te beginnen met kleurpracht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google beperkt sommige functies tot Google One-abonnees, wat betekent dat je een betaald lidmaatschap van Google One nodig hebt om er toegang toe te krijgen.

Het bedrijf voegt een nieuwe kleur-pop-functie toe aan de Google Fotos- app die gebruikers op elke foto kunnen toepassen, niet alleen op fotos met diepte-informatie. Maar u moet zich abonneren op de Google One-servicebundel voordat u kleurenpop kunt gebruiken. De functie wordt naar verluidt nu uitgerold naar alle gebruikers van Fotos.

Google vertelde Engadget dat kleurenpop vrij blijft voor fotos met diepte-informatie, zoals de portretmodus. "Als onderdeel van een doorlopende uitrol die eerder dit jaar begon, kunnen Google One-leden de functie toepassen op nog meer fotos van mensen, inclusief fotos zonder diepte-informatie", aldus de krant.

Houd er rekening mee dat vóór deze laatste app-update de tools van Google Fotos volledig gratis te gebruiken waren. Het markeert een verschuiving voor de app en signaleert misschien grote veranderingen die in het verschiet liggen.

In feite kunnen er meer betaalde functies naar beneden komen. 9to5Google- en XDA-ontwikkelaars groeven de code van Google Fotos en vonden stukjes die hen ertoe aanzetten zich te abonneren op Google One, dat begint bij $ 2 per maand . Een gevonden tekstreeks zei dat Google One-leden toegang zouden krijgen tot "extra bewerkingsfuncties".

Het is onduidelijk welke functies Google achter een Google One-betaalmuur kan plaatsen.

Geschreven door Maggie Tillman.